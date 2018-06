Il ministro Tria si allea con la Lega e fa saltare il “decreto dignità” : mancano le coperture : Il Tesoro segnala la mancanza di coperture e le associazioni imprenditoriali premono sulla Lega per bloccare il dl. Il vicepremier Di Maio: “Stiamo provvedendo a bollature e vidimazioni, tutto sarà pronto entro lunedì o martedì”

Nave Lifeline - Parigi : tocca all'ItaliaSalvini : il ministro francese è ignoranteDi Maio : se entra in porto la sequestriamo : La Nave della Ong Lifeline con a bordo 234 migranti allontana ancora di più l'Italia dall'Unione Europea. Salvini tuona contro il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Di Maio, a "Stasera Italia", ribadisce la linea dura: "Quella barca batte una bandiera falsa".

Tortu - congratulazioni dal ministro Tria : Ecco quindi arrivare le congratulazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze , Prof. Giovanni Tria , e il Comandante Generale della Guardia di Finanza , Gen.C.A. Giorgio Toschi. Un motivo in ...

Di Maio incalza il ministro Tria : 'Il reddito di cittadinanza è la priorità' : LEGGI ANCHE Di Maio, pensioni d'oro nel mirino: tagli per aumentare quelle minime 'Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, ...

Il M5s rilancia su reddito di cittadinanza e pensioni. Cauto il ministro Tria : Di Maio riprende i cavalli di battaglia dei Cinquestelle: dettagli e tempistiche che per ora non vengono confermate dal ministro dell'Economia che dice: 'per il 2018 le misure dovranno essere a costo zero' -

ministro Tria smentisce Di Maio su reddito di cittadinanza : “Non si può fare entro l’anno” : Il Ministro Tria, al termine dell'Ecofin ha smentito Di Maio, sulla possibilità di introdurre la misura del reddito di cittadinanza entro l'anno: "per il 2018 i giochi sono quasi fatti", ha detto.Continua a leggere

Di Maio : "8 ore di lavoro gratis per reddito di cittadinanza"/ M5S non arretra : ma il ministro Tria frena... : reddito di cittadinanza, Di Maio: "8 ore di lavoro gratis a settimana". Il Ministro del lavoro e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Il ministro Tria gela Salvini e Di Maio : nessun intervento per il 2018 : Per il 2018 “ormai i giochi sono quasi fatti”. Sono le parole del Ministro dell’Economia Giovanni Tria. “Quindi noi ci muoveremo,

TRIA SCUDO ITALIA - Debutto del ministro nell'Eurogruppo che decreterà la fine degli aiuti alla Grecia : In vista del summit di giovedì e venerdì prossimi l'Eurozona, attraversata da molti conflitti, prova a ritrovare compattezza almeno sulla riforma delle sue istituzioni e sulla Grecia, che deve accompagnare alla fine del programma di aiuti ad agosto assicurandosi che stia in piedi da sola. Per Atene è un "momento storico", sottolinea il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ricordando che "dopo anni di difficili ...

Matteo Salvini contro il ministro Tria : 'Non crede nelle nostre riforme' : Troppo in linea di continuità con il suo predecessore Pier Carlo Padoan . Per questo Matteo Salvini attacca il ministro dell'Economia Giovanni Tria. 'Sembra quasi che non creda troppo al contratto', avrebbe confidato il ministro dell'interno ai suoi mentre parlava in aula sul Documento di programmazione economica e ...

Giovanni Tria - "Calo del debito prima di tutto"/ Def - ministro dell'Economia : "Rispettiamo gli impegni" : Giovanni Tria, "Calo del debito prima di tutto": via libera del Senato sul Def, il ministro dell'Economia sottolinea che il Governo "rispetterà gli impegni"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Def - Tria : il debito deve calare. Su misure e coperture il ministro non alza il velo : Risoluzione Lega-M5S: stop all’aumento dell’Iva.Chi immaginava un duello ai ferri corti con i Commissari di Jean-Claude Juncker già nel pieno dell’estate sarà deluso: difficilmente sarà così. Linea confermata nel vertice di ieri a Palazzo Chigi: per il momento non ci saranno strappi

ministro Tria : 'Necessario calo del debito' : MILANO , WSI, " Il calo del debito è imprescindibile e necessario: così il Ministro dell'economia Giovanni Tria parlando nell'Aula della Camera, in sede di discussione sul Def 2018. 'Nell'interesse del Paese e' intenzione del Governo agire in modo di prevenire ogni aggravio per la finanza ...

Ma Giovanni Tria lo sa di essere il ministro del governo Salvini-Di Maio? : Le prime dichiarazioni del titolare dell'Economia sono state rassicuranti. Ma smentiscono tutto quello che c'è scritto sul contratto tra Lega e 5 Stelle. Ora il punto è capire chi detta la linea