Il ministro Lezzi attacca la Sardoni | Informazione mediocre

Il ministro Barbara Lezzi (M5S) torna sul ‘caso condizionatori’ : “Il Pd mi prese in giro ma avevo ragione io” : Il ministro per il Sud Barbara Lezzi (M5S) a Omnibus (La7) risponde alla domanda sul caso dei condizionatori che l’aveva vista protagonista di una polemica con il PD e Marattin. Afferma nuovamente le sue ragioni ripercorrendo quella vicenda e ricordando i dibattiti anche in altre trasmissioni. E’ convinta che il dileggio ricevuto in quell’occasione è stato poi uno dei motivi di sconfitta del Partito Democratico L'articolo Il ...

Sicilia : Fi contro ministro Lezzi - dica cosa farà per isola invece che fare campagna elettorale : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Storcono il naso i deputati Siciliani di Forza Italia davanti alla scelta del ministro per il Sud Barbara Lezzi di dedicare la sua prima visita in Sicilia alla campagna elettorale in sostegno del candidato del M5S a sindaco di Ragusa Antonio Tringali. “Piuttosto che illustrare ai Siciliani quali sono le iniziative che il governo intende intraprendere per affrontare, da subito, la drammatica crisi che ...

Sud : M5S - da ministro Lezzi formula giusta per rilancio : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Il ministro Lezzi sembra aver trovato il passo giusto per far compiere al Sud un’accelerazione che si attende ormai da lunghi decenni. Questo mix di incentivi alle imprese, semplificazione burocratica, utilizzo delle risorse e facilitazioni nelle assunzioni potrebbe p

Il ministro Lezzi al Mattino : 'Sud - sgravi e assunzioni non solo per i giovani' : Dalle Zes alle infrastrutture che 'devono riconnettere il Sud con il resto del Paese'. Dalle sperequazioni , 'una priorità applicare i Lep', ai fondi europei , 'quasi cento miliardi che possiamo ...

Il ministro Barbara Lezzi : 'Sgravi al Sud non solo per i giovani. Sull'Ilva medieremo' : Dalle Zes, zone economiche di sviluppo, alle infrastrutture che 'devono riconnettere il Sud con il resto del Paese'. Dalle sperequazioni , 'una priorità applicare i Lep', ai fondi europei , 'quasi ...

Il ministro del Sud Lezzi chiude la porta al Tap : "Inutile e dannoso" : Niente Tap siamo grillini. Il neo ministro per il Sud Barbara Lezzi lo dice chiaro e tondo. E per farlo sceglie quella che le cronache politiche hanno ribattezzato la 'terza Camera': il salotto di ...

Barbara Lezzi - il ministro del Sud farà crescere il Pil grazie al sole : Tra la fine degli anni '70 e il 1993, quel ministero fu guidato da De Mita, Remo Gaspari e Beniamino Andreatta , giusto per fare tre nomi che si possono criticare quanto volete ma che la politica ...