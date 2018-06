Il ministro Fontana pronto alla crociata contro la cannabis al grido “tolleranza zero”

Governo - il ministro Fontana pronto a prendersi la delega per la lotta alle tossicodipendenze : “Sarà tolleranza zero” : “Il decreto è pronto, ma non ancora firmato. Però credo che la delega per la lotta alle tossicodipendenze verrà assegnata a me”. Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana anticipa così la scelta del Governo Conte sul tema della droga: “Ho già incontrato i funzionari del Dipartimento per le Politiche antidroga”, dice a La Stampa il leghista, già finito al centro delle polemiche per le frasi contro le coppie gay ...

Disabili - ministro Fontana incontra le associazioni e lancia “tavolo di confronto sui temi”. Ma non si parla di fondi : Il nuovo dicastero della Famiglia e della Disabilità ha aperto i suoi uffici in Largo Chigi a Roma e come prima cosa il ministro Lorenzo Fontana ha accettato di confrontarsi con una delegazione guidata dal presidente della Federazione tra le associazioni nazionale di persone con Disabilità (FAND), Franco Bettoni. Si tratta di uno dei primi atti del leghista, finito al centro delle polemiche per le sue posizioni pro life e per aver detto che le ...

Famiglia - Bologna contro il ministro Fontana : 'Combatteremo contro chi riduce diritti'

Famiglie arcobaleno - a cena coi papà Mirco e Davide : “Caro ministro Fontana - venga a vedere la normalità” : Mirco e Davide stanno insieme da 18 anni. Hanno due bimbi di tre anni, Emanuele e Matteo. “Quando ho conosciuto Davide, lui avrebbe voluto diventare papà. Ai tempi io non mi sentivo così pronto”, racconta a ilfattoquotidiano.it Mirco. “Insieme abbiamo metabolizzato e accettato questo desiderio. Un desiderio che, almeno ai tempi non era così socialmente accettato”. È così che hanno deciso di cominciare il percorso che ha ...

Le coppie gay contro il ministro Fontana : "Noi esistiamo - apra gli occhi'' : Per le strade della Capitale sfila la grande parata per celebrare l'orgoglio gay, 'Brigata Arcobaleno, la liberazione continua': è il motto del Roma Pride 2018

GAY PRIDE ROMA 2018/ Centinaia di migliaia alla marcia arcobaleno : contestato il ministro Fontana della Lega : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:50:00 GMT)

"ministro Fontana - esca dalle caverne". Nichi Vendola con il compagno e il figlio al GayPride : L'ex deputato, ex presidente della regione Puglia e fondatore di Sinistra Italiana è con suo marito, Ed Testa, progettista grafico con cui convive dal 2004, e il piccolo Tobia che la coppia ha avuto tre anni fa. "A uno come Fontana (di recente al centro dell'attenzione per l'infelice dichiarazione sulle famiglie arcobaleno, ndr), voglio solo dire di uscire dalle caverne"."Siamo qui - ci spiega - perché esistiamo come famiglia e ...

"La visita di oggi è un segnale di solidarietà e di vicinanza alle nostre Forze dell'ordine – ha spiegato il ministro Fontana –. Per prima cosa ci siamo voluti sincerare delle condizioni di salute degli agenti. E' nostra intenzione mettere in campo tutti gli strumenti di

Verona : poliziotti aggrediti - sindaco e ministro Fontana in visita agli agenti : Verona, 8 giu. (AdnKronos) - Oggi pomeriggio il sindaco di Verona Federico Sboarina e il vicesindaco e ministro Lorenzo Fontana sono andati in Questura a portare la loro solidarietà al Corpo di Polizia e agli agenti feriti nel corso dell’aggressione di ieri in via Galilei a Porto San Pancrazio. Un c

Le affermazioni del neoministro della famiglia Fontana accendono la polemica : L’11 Maggio è ufficialmente il giorno arcobaleno, giorno in cui dopo lunghe lotte, resistenze e cortei per un diritto che è sempre stato negato e, a volte, anche ignorato, è stata approvata la legge Cirinna' che prende il nome dalla senatrice Monica Cirinna'. La normativa regolamenta le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso ed ha fatto la felicita' di ben 8.000 famiglie italiane [VIDEO] che hanno avuto finalmente riconosciuta la ...

Lorenzo Fontana - il ministro della Famiglia su Twitter blocca la Cirinnà : Nelle prime ore di governo Conte il leghista Lorenzo Fontana è stato uno dei ministri più discussi, con le sue dichiarazioni sulle “famiglie gay” poi respinte anche da Salvini. Tanto criticato che la senatrice del Pd Monica Cirinnà, prima firmataria della legge per le unioni civili, nella giornata del voto di fiducia a Palazzo Madama si era presentata a Fontana con indosso una maglietta dell’associazione dei genitori Lgbtqi. ...

'Caro ministro Fontana - oggi noi gay non siamo più invisibili' : Cinque anni fa Davide Tancredi, giovane veronese all'epoca diciasettenne, ci scrisse una lettera con queste parole: 'Io sono gay, ho 17 anni e questa lettera è la mia ultima alternativa al suicidio in ...

Il ministro della Famiglia Fontana blocca su Twitter la senatrice Cirinnà : Nel giorno della fiducia al governo Conte al Senato, la senatrice Monica Cirinnà aveva dato il benvenuto al neo ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana con la maglietta rosa delle "Famiglie Arcobaleno". Nonostante il sorriso del leghista, pare che il ministro non abbia mandato giù quel gesto tanto da spingerlo a bloccare su Twitter la senatrice, mamma della legge sulle unioni civili. È la politica ai tempi di Twitter. Ad ...