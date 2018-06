Il Milan pensa in grande | preso Alen Halilovic

Milano : in due derubano turista all'aeroporto Malpensa - arrestati : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Hanno derubato dello zaino un turista all'interno dell'aeroporto di Malpensa, ma sono stati individuati alla stazione ferroviaria di Milano Centrale e arrestati. Si tratta di due uomini di 29 anni, uno di origine francese, l'altro algerino, in Italia senza fissa dimora

Calciomercato Inter - si pensa ad un clamoroso scambio con il Milan : non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...

Calciomercato Milan - per il ruolo di esterno si pensa a Castillejo del Villarreal : Sesto posto nell'ultimo campionato e qualificazione alla fase a gironi dell'Europa League, il Milan ha un'intera estate a disposizione per pianificare la prossima stagione a differenza di quanto ...

Cecilia Rodriguez/ Permesso di soggiorno scaduto? La showgirl torna a Milano ma pensa ad altro... : Bocche cucite sulla spinosa questione del Permesso di soggiorno scaduto da parte di Cecilia Rodriguez. Alfonso Signorini si è detto pronto ad assumerla come badante ma lei pensa ad altro...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:09:00 GMT)

Milan - Kessie è indispensabile : adeguamento del contratto in vista - : Uno dei grandi protagonisti della stagione rossonera è senza dubbio Franck Kessie , una vera e propria conferma del centrocampo del Milan . Secondo quanto riportato da Sky Sport , la società di Via Aldo Rossi ha voluto confermare la fiducia del giocatore: nella giornata di oggi, l'entourage del giocatore ha incontrato la dirigenza forse per affrontare la questione ...

Calciomercato Milan - altro che Higuain si pensa a Werner in attacco Video : Il Milan sta cercando un attaccante di qualita' per la prossima stagione, dopo le delusioni di Kalinic e André Silva, che non si sono mai ambientati a Milano. Negli ultimi giorni sono stati accostati vari nomi all'attacco rossonero. Si è infatti parlando di Alvaro Morata, reduce da una brutta stagione al Chelsea per lui solo undici reti in Premier League, di Ciro Immobile capocannoniere del nostro campionato con ben ventinove reti, al pari di ...

Il Milan starebbe pensando a Falcao per il reparto offensivo : Seguo il calcio italiano e so che i rossoneri sono il secondo club al mondo per numero di Champions vinte. Attualmente sono legato al Monaco e penso al mio club e alla Nazionale, ma è chiaro che l'...

Il Milan pensa al ritorno dell'ex Kucka per rinforzare il centrocampo Video : Andare a prendere degli elementi con tanta esperienza e senza fare follie per puntellare ogni reparto: questo il messaggio chiaro e scandito a più riprese dai vertici del Milan per delineare l'identikit dei 3-4 giocatori necessari ad alzare il livello della giovane squadra di Gattuso. Si parla d'esperienza, prima ancora che di tasso tecnico. E l'idea di far tornare un ex come lo slovacco Juraj Kucka, riportata dal Corriere dello Sport Stadio, ...

Donnarumma al Liverpool - il Milan ci pensa/ Offerta Reds al ribasso ma i rossoneri chiedono 70 milioni : Il Liverpool piomba su Donnarumma: dopo la finale di Champions League i Reds presenteranno una prima Offerta (al ribasso) al Milan che però chiede 70 milioni per cedere il portiere(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:08:00 GMT)

Calciomercato Milan - Immobile : 'Voci futuro? Sto bene alla Lazio. Ci pensano i miei agenti : Il premio Football Leader in mano, al termine di una stagione che gli ha consegnato i titoli di capocannoniere di serie A ed Europa league, ma non quella Champions tanto inseguita con la Lazio: "...

Sabatini : 'Il Milan non pensa a me - non voglio essere coinvolto. Un rammarico aver perso l'Inter - oltre non c'è nulla' : Intervistato dai cronisti a margine di un'evento a Torino presso il Salone del Libro l'ex responsabile sport di Suning e uomo mercato dell'Inter, Walter Sabatini , ha parlato dell'attuale momento nerazzurro. LA CHAMPIONS - 'E' un'occasione importante perchè qualcuno ha creato i presupposti perchè ci ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Coppa Italia - Milan : Cutrone o Kalinic? Il tifo vota Patrick - Rino pensa a Nikola : Se dipendesse dal popolo, il verdetto sarebbe già emesso e avrebbe una maggioranza bulgara. È sufficiente ripercorrere la manciata di secondi che hanno portato al cambio a metà della ripresa: applausi ...