Il miglior sindaco del mondo? Patrizia Barbieri

(Di giovedì 28 giugno 2018) «Sì», risponde. Ed è l’unica volta che, durante l’intervista, interrompe una domanda., 58 anni,di Piacenza da uno, di una cosa è sicura: «Fossi un uomo sarebbe tutto più facile». E srotola il teorema del primo cittadino al femminile: «Non puoi entrare in una sala dove non ti conoscono, e fare una battuta: se sei un uomo sei simpatico, se sei una donna sei frivola. Ma non puoi nemmeno essere seria e chiedere, per esempio, di leggere i verbali: un uomo che lo fa è preciso, una donna una rompiscatole». Nella sala riunioni del Comune, che si affaccia su piazza dei Cavalli,arriva sorridente ma non troppo. La sua è una filosofia della misura. «Per famiglia, appartenenza, formazione, sono una persona concreta, non amo la sovraesposizione, mi piace lavorare e vedere i risultati». Sveglia alle 6.30, rientro a casa non prima delle 9 di sera. Weekend dedicato ...