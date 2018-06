Il metrò di Milano diventa contactless - via il biglietto di carta sul tornello spunta il pos : Tra le prime città in Europa e prima in Italia, ha dotato tutte le 113 stazioni di un passaggio dedicato. Si parte oggi, ma entro tre anni si punta ad avere l'80 per cento di transazioni digitali

Bye bye biglietto : a Milano basta la carta di credito per la metropolitana : In metropolitana senza biglietto, ma provvisti soltanto della propria carta di credito contactless. Come promesso Atm, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici di Milano, procede a passi spediti sul fronte delle nuove modalità di ticketing. Così, dopo l’introduzione del biglietto digitale acquistabile via app o via sms, oggi attiva un nuovo sistema di pagamento al tornello, che consente all’utente di salire a bordo delle ...

Milano - scavi metro San Vittore : scoperto il mausoleo dell'imperatore di Mediolanum capitale : Chi era Massimiano, l'imperatore che tre secoli prima di Cristo governava su Mediolanum, mentre Diocleziano spadroneggiava a Roma, che fece erigere l'imponente mausoleo ottagonale ritrovato durante gli scavi della linea metropolitana M4 di Milano? Nei pochi anni del suo regno, edificò molte importanti opere della città di Milano.

Milano - durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo : Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo Il muro compatto, risalente all'epoca romana, è considerato un eccezionale ritrovamento archeologico

Durante i lavori per la Metro - a Milano riemerge l'antico mausoleo imperiale : Le scavatrici al lavoro davanti alla chiesa di San Vittore , nei pressi degli ingressi per il museo della Scienza e della tecnica , hanno trovato un ostacolo, un vero e proprio muro di pietre che i ...

Guasto alla metro di Milano - il treno frena senza motivo : quattro feriti : Una frenata inattesa e senza motivo. Per una brusca frenata di un treno della linea 1 della metropolitana Milanese alla fermata di Loreto, questa mattina quattro persone sono state portate con lievi

Milano : Bussolati (Pd) - risultati macchia leopardo in area metropolitana : Milano, 25 giu. (AdnKronos) - "Nell'area metropolitana di Milano, il centrosinistra vince a Gorgonzola ma perde a Cinisello Balsamo. Fuori dalla città metropolitana e nel resto del Paese i risultati sono a macchia di leopardo: al netto di alcune sconfitte pensanti, il Partito Democratico e il centro

Milano - in mostra i tesori affiorati dagli scavi della metropolitana : Sotto il marciapiede di corso Europa da un paio di millenni riposava una corpicino, forse di una bambina. Aveva due anni quando morì e venne sepolta. Poco distante, in largo Augusto, anche la colonna ...

Torna Milano Rally Show - gara a cronometro intorno al Vigorelli : Milano, 16 giu. , askanews, Sabato 28 e domenica 29 luglio Milano ospiterà la seconda edizione del Milano Rally Show. Le auto sportive per eccellenza torneranno in città per sfidarsi in una gara a ...

Ospiti e scaletta di Radio Italia Live Il Concerto a Milano il 16 giugno - info sicurezza e orari metro per Piazza Duomo : Radio Italia Live Il Concerto a Milano si terrà stasera, sabato 16 giugno, dalle ore 19.00 in Piazza Duomo raggiungibile attraverso la metropolitana linee M1 e M3. La scaletta di Radio Italia Live spazia dal pop al rap passando per un rappresentante della musica internazionale: Mika. Aprono la serata i rapper Tedua, Nitro, Achille Lauro, Capo Plaza e Ghali prima di lasciare il palco a Le Vibrazioni, Thomas e Annalisa. Il Concerto continua ...

A spasso nella metro con un fucile nei jeans : africano 30enne arrestato a Milano : Girava per la stazione Centrale di Milano con un fucile ad aria compressa che nascondeva nei pantaloni: un trentenne senegalese, regolare in Italia, è stato denunciato dalla polizia per procurato ...

Milano : tentato suicidio alla stazione metro Porto di Mare : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Dalle ore 18.22 circa, a causa di un presunto tentato suicidio nella stazione metro di Porto di Mare a Milano, la circolazione della linea M3 è interrotta tra le stazioni di Porta Romana e San Donato. Per poter ripristinare il servizio l'Atm è in attesa che i sanitari p