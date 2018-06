Il M5s contro Casellati | sul taglio dei vitalizi

Taglio dei vitalizi - M5s contro Casellati 'Schiaffo ai cittadini. Il Senato faccia la sua parte' : ROMA - 'Una giravolta incredibile'. 'Un'uscita inopportuna e infondata'. 'Uno schiaffo ai cittadini'. Parte la prima offensiva dei Cinquestelle contro la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...

Vitalizi - Boeri : “Il taglio non è un provvedimento simbolico”. Il M5s al Senato contro la Casellati che frena : “Quella della Presidente Casellati sul taglio dei Vitalizi degli ex Senatori è una giravolta che ha dell’incredibile”. Il giorno dopo la delibera della Camera sul taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, i 5 Stelle attaccano l’omologa di Roberto Fico che ha deciso di prendere tempo prima di adottare un provvedimento analogo anche al Senato. Il Movimento “non farà sconti“, scrive in una nota il Senatore del M5S ...

Tajani contro il capo M5s sulle news gratis in Rete : Film e notizie a scrocco su internet? 'Che fa Di Maio, offre lui?'. Affondo del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani sul tema del pagamento dei prodotti culturali che l'Unione si appresta a ...

Sardegna - deputato M5s contro il nuovo comandante del Corpo forestale : “Ha un decreto penale di condanna” : Da circa 24 ore il Corpo forestale regionale della Sardegna ha un nuovo comandante: è Antonio Casula, 52 anni e laurea a pieni voti in Scienze forestali a Firenze (qui il suo curriculum ). E già direttore dell’Agenzia regionale forestale che gestisce, cura e valorizza il patrimonio boschivo dell’isola: 5mila e trecento dipendenti e 220mila ettari di territorio, il 10 per cento della Sardegna. La nomina di Casula, però, ha scatenato ...

5 Stelle contro 5 Cerchi. A Torino M5s spaccato sulla candidatura olimpica : Chiara Appendino ieri a Roma, Luigi Di Maio in serata a Torino. La visita del big del Movimento 5 Stelle sotto la Mole era stata invocata dai consiglieri grillini che domenica notte hanno animato la riunione che ha segnato la spaccatura nella maggioranza del consiglio comunale. “Ora vogliamo un chiarimento da Roma. Devono venire a rendersi conto di persona della situazione. Pure Di Maio, se serve”, avevano chiesto loro secondo quanto ...

Migranti - scontro nel M5s in Sicilia. Forello a Cancelleri : “Basta rincorrere Salvini”. Gelarda : “Vada nel Pd” : Ancora una volta il Movimento 5 stelle si spacca sul fronte dei Migranti. La posizione del governo nazionale sostenuto da M5s e Lega crea attrito tra i pentastellati di Sicilia. Lunedì Giancarlo Cancelleri, leader del M5s sull’isola, aveva dichiarato all’agenzia Adnkronos di essere a favore delle scelte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e di quello delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, di chiudere i porti. ...

Olimpiadi Torino - scontro nel M5s. Fontana : Milano decisa : La sindaca Appnedino avrebbe minacciato le dimissioni. Oggi l'incontro con il sottosegretario Giorgetti

Bruxelles - M5s contro Orban : "Via il diritto di voto a Ungheria" : Uniti a Roma, divisi a Bruxelles. Se Lega e M5s procedono insieme nell'attuazione, più o meno precisa, del programma per il "governo del cambiamento", nelle istituzioni europee i salviniani e gli stellati non vanno proprio d'amore e d'accordo.Sicuramente farà discutere la decisione dell'eurodeputato grillino Marco Zullo di votare per chiedere la sospensione di voto all'Ungheria al Consiglio Ue, attivando l'articolo 7 del Trattato sul ...

Ballottaggi - “elettori M5s contro il Pd nelle zone rosse - volatili al Sud. Destra radicata : consenso Lega non episodico” : Il governo Lega-M5s non ha spinto gli elettori 5 stelle a sostenere la Destra al secondo turno delle amministrative. O almeno non dappertutto e non in modo univoco. L’Istituto Cattaneo ha analizzato i flussi delle sette città più popolose dove si è votato al Ballottaggio (Pisa, Ancona, Terni, Teramo, Brindisi, Siracusa e Ragusa) e ha rilevato come i sostenitori grillini, in assenza del loro candidato, vanno a Destra o sinistra “senza ...

Centrodestra : Gelmini - parole sagge Fontana - si impegni contro M5s : Milano, 25 giu. (AdnKronos) - "parole sagge quelle di Attilio Fontana dentro un disegno politico pienamente condivisibile: lo specchio di un’intesa che si è tonificata in una robusta collaborazione di governo, frutto dell’impegno di tutte le forze che sostengono il Centrodestra. Sono certa che il go

Enrico Ghezzi contro il governo : "Lega-M5s? Come un regime" : È un momento delicatissimo per le democrazie nel mondo. So che sembra stia raccontando un film di fantascienza, ma se si avesse voglia di mettere insieme i pezzi di ciò che stiamo vivendo - la corsa ...