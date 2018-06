' Il giro del mondo in 80 abiti' | la mostra all' ex Planetario di Roma

Bergamo - due ragazzine prendono in giro un 15enne disabile. Il post della mamma diventa virale : “mamma le persone così ignoranti vanno ignorate“. Così un ragazzo disabile di 15 anni ha risposto alla mamma che voleva intervenire per fermare due bulle di 16 anni che lo stavano prendendo in giro. Un episodio accaduto in centro a Bergamo, mentre mamma e figlio stavano andando a mangiare un gelato. E la donna ha voluto raccontare questo episodio su Facebook: “Mi rivolgo a tutti i miei coetanei che ormai sono ...

CALENDARIO MONDIALI 2018/ gironi G-H - gli orari tv delle partite in programma : i prossimi appuntamenti : CALENDARIO MONDIALI 2018: gli orari tv delle partite in programma oggi giovedi 28 giugno. In campo ecco i Gironi G e H: si accendreanno gli ultimi match del turno.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:01:00 GMT)

Video/ Corea del Sud-Germania - 2-0 - : highlights e gol. Hummels : serata amara - Mondiali 2018 - girone F - : Video Corea del Sud Germania , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Clamorosa eliminazione per i campioni.

Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 28/06/2018 : Gli ultimi verdetti - nei gironi H (alle 16 : 00) e G (alle 20 : 00). : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Mondiali Russia 2018 - la Colombia passa se… la situazione del girone H : Mondiali Russia 2018, la Colombia passa se… vediamo tutte le combinazioni per il passaggio del turno della squadra di Cuadrado Mondiali Russia 2018, la Colombia passa se… ecco tutte le combinazioni del girone H. Un gruppo molto intricato, con la Polonia già fuori dai giochi per il passaggio del turno agli ottavi di finale. Le altre tre squadre però lotteranno sino all’ultimo per un posto al prossimo turno. Giappone e Senegal si ...

Risultati Mondiali 2018/ Classifica dei gironi G-H - diretta gol live score delle partite (28 giugno) : Risultati Mondiali 2018: Classifica aggiornata dei gironi G e H, diretta gol live score delle partite. Si chiude la prima fase: due nazionali già agli ottavi, due i posti ancora disponibili(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 08:00:00 GMT)

Video/ Messico Svezia (0-3) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone F) : Video Messico Svezia (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Le due nazionali si qualificano a braccetto agli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 03:07:00 GMT)

Video/ Serbia-Brasile (0-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone E) : Video Serbia Brasile (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Decidono Paulinho e Thiago Silva: Seleçao agli ottavi con il primo posto nel gruppo E(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 03:05:00 GMT)

Video/ Svizzera Costa Rica (2-2) : gol e highlights della partita (Mondiali 2018 - girone E) : Video Svizzera Costa Rica (risultatao finale 2-2): highlights e gol della partita ai Mondiali 2018. I rossocrociati si qualificano agli ottavi di finale con il secondo posto nel gruppo E(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 03:01:00 GMT)

“Separate i bambini”. Vaccini - richiesta choc del sindaco : è polemica totale. Il suo post fa subito il giro del web e si scatena la guerra : Separare i bambini dai migranti durante le vaccinazioni all’Asl. Dopo la richiesta del coprifuoco per i rifugiati, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi lancia una nuova proposta sui migranti presenti in città per evitare l'”uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei Vaccini”. “Mi viene segnalato con preoccupazione che nello stesso locale vengono vaccinati migranti richiedenti protezione ...

Pagelle/ Serbia-Brasile (0-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone E) : Pagelle Serbia Brasile (0-2): i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo a Mosca per la partita del girone E ai Mondiali 2018 di Russia. (Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:07:00 GMT)

Tabellone Mondiali Russia 2018 – I risultati del girone E quasi completano il quadro degli ottavi : Brasile e Svizzera sfideranno… [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale dopo i verdetti del gruppo E: il Brasile blinda il primato e sfiderà il Messico Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale. Grandi emozioni nella kermesse russa che non smette di stupire, partita dopo partita. Dopo la clamorosa eliminazione della Germania, scendono in campo Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica per staccare i due pass decisivi per gli ottavi. A ...