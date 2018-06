Il gioco più atteso da Warren Spector è il colorato Concrete Genie

State of Decay 2 è stato il gioco più venduto di maggio in USA superando God of War e Detroit : Become Human : Questa è probabilmente una notizia che nemmeno gli analisti più esperti del mondo del gaming si aspettavano eppure è successo: State of Decay 2 è stato il gioco più venduto in USA durante l’intero mese di maggio 2018. I dati provengono da Mat Piscatella che, tramite un post pubblicato sul proprio account Twitter, ha affermato che State of Decay 2 è stato il gioco più venduto di maggio con le vendite quasi raddoppiate rispetto alla ...

IL SICILIANO FRANCESCO ANSELMO CANDIDATO ALLA TARGA TENCO PER LA MIGLIORE OPERA PRIMA Il suo "IL gioco DELLA SORTE" tra i cinque più bei ... : Sogna Mondo. Non si riesce più a fare a meno DELLA tecnologia, nemmeno nei momenti più intimi. Sono lontani i tempi in cui al bagno si leggevano le formule chimiche delle bottiglie di shampoo, adesso ...

Crackdown 3 è attualmente in sviluppo solamente presso Sumo Digital - il team originale Reagent Games non lavorerà più al gioco : Crackdown 3 continua con il suo sviluppo travagliato, caratterizzato anche da alcuni cambiamenti nel corso degli anni. Ricordate quando Reagent Games e Cloudgine sono stati protagonisti del reveal del gioco alla Gamescom del 2015? Ebbene, c'è stato un cambiamento anche per quanto riguarda i team di sviluppo al lavoro sul titolo.Polygon ha intervistato Matt Booty, head di Microsoft Studios, il quale ha confermato che il creatore originale di ...

Death Stranding - tutto quello che sappiamo sul videogioco più misterioso del momento : Death Stranding è un videogioco presentato per la prima volta all’E3 del 2016 ed è il primo dopo la separazione tra il game designer Hideo Kojima e Konami, avvenuta nel 2015 dopo Metal Gear Solid V. Il gioco è sviluppato in esclusiva per PlayStation 4 e fin dai primi filmati si è distinto per una visione artistica particolarmente criptica, intricata e ricca di riferimenti a universi paralleli, fisica quantistica e simbologie ancora tutte da ...

Assassin's Creed Odyssey sarà il più profondo e divertente gioco della serie : Come segnala Wccftech, in un'intervista a GamesBeat all'E3 2018, Scott Phillips (Game Director di Assassin's Creed Odyssey a Ubisoft Quebec) ha espresso la sua fiducia riguardo il prossimo capitolo della saga di Assassin's Creed, affermando che sarà il gioco più profondo e più divertente dell'intera serie."Penso che abbiamo la migliore e più divertente versione di Assassin's Creed, gamepad alla mano. Se penso a quello che offriamo in termini di ...

Quando il calcio si fa arte : da Carrà a Hemy - i capolavori ispirati al gioco più amato del mondo : Moltissimi artisti hanno scelto il calcio come protagonista delle loro opere: alcuni ci hanno raccontato i momenti più emozionanti, altri hanno trasformato i quadri in veri e propri documenti storici sulle origini di questo sport. In occasione dei Mondiali 2018, ecco le opere più belle ispirate al gioco del pallone.Continua a leggere

DIESELGATE/ Il gioco dello scandalo infinito per far fuori il motore più economico : Con il coinvolgimento di Rupert Stadler lo scandalo DIESELGATE fa un salto di qualità. Ma l'obiettivo resta mettere fuori gioco il motore oggi più economico. FRANCO OPPEDISANO(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 06:06:00 GMT)NO DIESEL A MILANO/ L'ideologia che ci lascia a piedi (senza togliere l'inquinamento), di F. OppedisanoDIESELGATE/ Gli inquisitori di Bruxelles hanno rinunciato ai roghi, di F. Oppedisano

Cecchinato dopo la sconfitta contro Thiem : 'Ora me la gioco con i più forti' : Ceck, come ama definirsi lui stesso, in un paio di mesi ha ribaltato il mondo: ha vinto il primo titolo Atp in carriera a Budapest e ora, dopo la semifinale di Parigi, scala la classifica fino al ...

Roland Garros - la convinzione di Cecchinato : 'Ora me lo gioco con i più forti' : 'Sentire il mio nome scandito dal pubblico del Philippe Chatrier è stato magico. Giocavo contro un top ten ed erano tutti per me. Che belli tutti quegli applausi'. Marco Cecchinato non nasconde un ...

Tre mesi per cambiare le poltrone più delicate : ecco le posizioni in gioco : 'Lo spoil system è giusto' ha avvertito alcuni giorni fa Luigi Di Maio. Una specie di manifesto del tutto coerente con la logica del governo del cambiamento promessa dalla maggioranza pentaleghista al ...

Reddito e gioco d’azzardo : le città in cui si gioca di più e si guadagna meno : Non sempre gli italiani giocano di più quando possono permetterselo, anzi pare ci sia una connessione inaspettata. Ecco cosa dicono le statistiche. L'articolo Reddito e Gioco d’azzardo: le città in cui si gioca di più e si guadagna meno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il gioco più amato dagli italiani che ha battuto anche la realtà : È nel mondo dei giochi da sempre anche se dal Fantacalcio ha guadagnato meno di quello che vale il fenomeno. È lui che ha importato dal Giappone il sudoku. Le sue fantasquadra si chiamano 'Surreal ...

Shadows Die Twice : il gioco di From Software è un souls-like più aperto che unisce Bloodborne - NiOh e Kuon? : Il primissimo trailer dedicato al nuovo progetto di From Software aveva diviso i fan: c'era chi ha pensato immediatamente a Bloodborne 2 ma anche chi non si è lasciato ingannare dalle primissime apparenze puntando su un nuovo capitolo di una IP assente dal panorama videoludico ormai da diversi anni: Tenchu. Tutto ciò che sappiamo con certezza sono tre parole che hanno accompagnato il brevissimo teaser trailer: Shadows Die Twice.In attesa di ...