Il figlio disabile deriso da due bulle | lo sfogo della mamma su Fb condiviso milioni di

Madre e figlio disabile derisi a Bergamo - sfogo social : ignoriamoli - : Due ragazzine avrebbero schernito una mamma e suo figlio duoplegico. "Le persone così ignoranti vanno ignorate. Io faccio così!", ha detto il ragazzo alla Madre innervosita. "La disabilità sta negli ...

Bergamo - mamma e figlio disabile derisi per strada/ Bulle lo scimmiottano - la madre si sfoga su Facebook : Bergamo, mamma e figlio disabile derisi per strada. Bulle lo scimmiottano, la madre si sfoga su Facebook con un lungo post che in breve tempo è divenuto virale(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 08:34:00 GMT)

Bergamo - mamma e figlio disabile derisi da ragazzine in strada : lo sfogo su Facebook : Derisa insieme al suo figlio disabile da due ragazzine, forse minorenni, nel centro di Bergamo. È la vergognosa vicenda vissuta da una giovane mamma che ha denunciato l'accaduto su...

Bergamo - mamma e figlio disabile derisi da ragazzine in strada : lo sfogo su Facebook : Derisa insieme al suo figlio disabile da due ragazzine, forse minorenni, nel centro di Bergamo. È la vergognosa vicenda vissuta da una giovane mamma che ha denunciato l'accaduto su Facebook, dove il ...

Papà di un bimbo disabile aggredisce il capotreno poi si scusa : 'Ha trattato mio figlio come un oggetto' : Andrea Pistoia, 36 anni, Papà di un bambino disabile ha aggredito un capotreno , colpevole secondo lui, di aver trattato male la moglie e il figlioletto sulla sedia a rotelle. 'Mia moglie - racconta ...

Cremona - capotreno aggredito dopo lite su figlio disabile/ Il padre a Pomeriggio 5 : "Non giustifico il gesto” : Cremona, capotreno aggredito da marito furioso, padre di disabile non perdona il comportamento nei confronti della moglie e del figlio. L'aggressore a Pomeriggio 5 chiede scusa.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:38:00 GMT)

Minaccia la madre disabile nella Bassa. figlio violento allontanato : Per almeno tre anni ha estorto denaro alla madre, costretta alla sedia a rotelle dopo un intervento chirurgico

Abruzzo - la denuncia di un papà : “Mio figlio disabile in stato vegetativo deve compilare un test per ottenere il sostegno economico” : Igino, suo figlio adolescente, è un disabile gravissimo, cerebroleso dalla nascita, in stato vegetativo. Eppure per avere diritto, quest’anno, al sostegno economico previsto da una legge regionale del 2012, la Regione Abruzzo gli ha consegnato un nuovo modulo sperimentale di valutazione della sua autosufficienza. Per stabilire se questo ragazzo di Vasto sia ancora veramente incapace di badare a se stesso, dovrebbe rispondere, e di suo pugno, al ...

Genova - l’odissea di una madre per avere un parcheggio per il figlio disabile : Genova, l’odissea di una madre per avere un parcheggio per il figlio disabile Le Iene si occupano di un caso in cui burocrazia e buon senso non vanno di pari passo. Continua a leggere