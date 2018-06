Il cinema all' aperto inaugura con le bollicine

Filming Italy - Sardegna Festival : Supercinema dedica una puntata speciale alla manifestazione - Best Movie : Supercinema il programma Tv di approfondimento su tutto ciò che riguarda il mondo del grande schermo: attori, film in uscita, Festival e tanto altro, condotto dallo stesso Antonello Sarno " dedicherà ...

A Udine torna il cinema all'aperto : A Udine torna il cinema all'aperto , con la rassegna ' Mille petali di cinema ' che inaugurerà giovedì 28 giugno . Nuova location il giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio che tra roseti e ...

Da Scorsese a Tornatore : ecco cosa ci aspetta alla Festa del cinema di Roma : Roma. Al Caffè delle Arti della Galleria nazionale, un tempo per tutti più semplicemente (e amicalmente) GNAM, i saloni luminosi e affrescati rispecchiano il bello che c’è al suo interno - in quegli spazi storici riportati in auge dalla direttrice Cristiana Collu - e quel che accade al di fuori rest

cinema muto alla scoperta di John Stahl : I primi film del regista e produttore americano John M. Stahl , 1886-1950, saranno fra le più importanti riscoperte delle prossime Giornate del Cinema muto di Pordenone . È questo il senso dell'...

Martin Scorsese - la lezione a Bologna : “Dalle inquadrature alla luce - fino al restauro delle pellicole. Ecco il mio cinema” : A lezione da Martin Scorsese. Un’oretta appena. Un saggio di cinema che incanta. Camicia blu, giacca nera, scarpe e calze nere e pantaloni blu. Scorsese elegante bicolore e la “masterclass” al Cinema Ritrovato 2018 di Bologna. Sul set del Teatro Comunale va in scena il valore del ricordo e del restauro, la storia e il senso del cinema. Perché Scorsese è il cinema. E perdersi in questa retorica ovvietà da nostalgici è qualcosa che volevamo ...

Bologna - la lezione di Martin Scorsese : “Dalle inquadrature alla luce - fino al restauro delle pellicole. Ecco il mio cinema” : A lezione da Martin Scorsese. Un’oretta appena. Un saggio di cinema che incanta. Camicia blu, giacca nera, scarpe e calze nere e pantaloni blu. Scorsese elegante bicolore e la “masterclass” al Cinema Ritrovato 2018 di Bologna. Sul set del Teatro Comunale va in scena il valore del ricordo e del restauro, la storia e il senso del cinema. Perché Scorsese è il cinema. E perdersi in questa retorica ovvietà da nostalgici è qualcosa che volevamo ...

Torna il cinema all'aperto nel centro di Udine : Se Piazza Primo Maggio è l'anima verde del centro, il Giardino storico 'Loris Fortuna' è l'anima verde di Piazza Primo Maggio. Uno spazio a misura di famiglie, uno spazio elegante e accogliente, dove ...

Al via 'Estatecinema' - il cinema all'aperto a Villa Bottini : ... Intero Euro 6,00* Ridotto Euro 5,00 Abbonamento 5 spettacoli Euro 20,00 Dal 9 al 15 luglio tutte le proiezioni a prezzo unico ' 3,00

Santa Maria Capua Vetere - cinema all'aperto all'Anfiteatro Campano - : Sette pellicole, sette registi, un concerto e tantissime altre novità. Non lascia spazio alla noia la seconda edizione della fortunata rassegna "Dall'arena allo schermo" in programma dal 28 giugno al ...

Estate 2018 - la stagione dei cinema all’aperto in città : Milano e Roma hanno inaugurato i loro cinema all’aperto (con un’offerta piuttosto ricca), ma ci sono altre città italiane che per questa calda Estate hanno in programma delle belle visioni sotto le stelle. Ecco le varie proposte da Firenze a Napoli, passando per Bologna. FIRENZE Arena di Marte – dal 25 giugno al 2 settembre Si rinnova l’appuntamento al Mandela Forum con il cinema sotto le stelle in due arene, una Grande e ...

UBERTO DEGLI SPECCHI - Alla IV edizione delle Giornate del cinema Italiano a Tunisi : Bertacca ha curato le scenografie , e spesso i costumi, di oltre duecento spettacoli, collaborando con registi come Luca Ronconi, Giancarlo Sepe, Garinei e Giovannini, Peter Del Monte, Giuseppe ...

Giovedì prossimo al via "Pellicole" - cinema all'aperto a Celle : Giovedì 21 giugno alle 21:30, in Galleria Crocetta a Celle Ligure, primo appuntamento con 'Pellicole', rassegna di cinema all'aperto. PANICO AL VILLAGGIO Di Stephane Aubier e Vincent Patar Ecco la ...

Al cinema "A quiet Passion" - una vita consacrata alla poesia : 'A quiet passion', biopic firmato da Terence Davies, esplora parte dell'esistenza della più celebre poetessa americana: Emilie Dickinson. Con garbo e profondità viene ripercorsa la vicenda biografica ...

Su Skycinema arriva “Sconnessi” - lunedì 18 giugno in prima tv il film di Christian Marazziri a pochi mesi dall’uscita nelle sale : A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema presenta Sconnessi, il film diretto da Christian Marazziti, prodotto da Camaleo in collaborazione con Vision Distribution, in prima visione lunedì 18 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Ettore (Fabrizio Bentivoglio), noto scrittore che rifiuta la tecnologia e l’uso di internet, in occasione del suo compleanno, chiama in riunione la sua ...