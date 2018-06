Il caso della lettrice pirandelliana

IL caso/ Cosa c'è dietro lo stop della Germania a Conte-Macron (e al Papa) : Domani comincia il Consiglio europeo più difficile. Intanto Macron vede il Papa e la nave Lifeline forse trova un porto. Sui media si gioca una partita parallela. NICOLA BERTI(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 06:00:00 GMT)SPILLO/ Saviano come anti-Salvini, il sogno perdente di Repubblica-Pd, di N. BertiSCENARIO/ Germania e Italia, piani e calcoli per la fine dell'euro, int. a M. D'Antoni

F1 - Whiting chiude il caso Vettel-Bottas : il direttore di Gara spiega i motivi della sanzione comminata al tedesco : Il direttore di Gara ha spiegato i motivi che hanno spinto gli stewards a comminare la penalità di cinque secondi a Vettel dopo il contatto con Bottas Una giornata in chiaro scuro per la Ferrari, felice per il podio di Raikkonen ma delusa per il quinto posto di Vettel, che paga adesso 14 punti di distanza da Hamilton nella classifica piloti. Photo4 / LaPresse Sulla Gara del tedesco ha pesato l’incidente al via con Bottas, costato cinque ...

Perché Ciad - Niger e Sudan sono terrorizzati dal caso nel sud della Libia : L'analisi di Umberto Profazio per Affari Internazionali sul fronte meridionale della Libia Il 31 maggio i ministri degli Esteri di Ciad, Libia, Niger e Sudan hanno firmato un protocollo di ...

Non solo Aquarius : perché l’Italia dovrebbe studiare il caso della Spagna : La scorsa settimana, dopo un G7 non senza sorprese, il leitmotiv che ha attraversato l'Europa è stata la vicenda della nave Aquarius e dei suoi 629 passeggeri ai quali l'Italia ha negato l'accesso alle proprie coste. Nonostante il tentativo di alcuni sindaci di provare a rompere con la linea dura imposta dal Ministro dell'Interno, a intervenire è stata alla fine la Spagna, predisponendo allo sbarco il porto di Valencia. Ad emergere ...

“È sul corpo di Yara”. caso Gambirasio : la scoperta sui resti della ragazzina dopo quasi 8 anni. La speranza per Massimo Bossetti : Ci sono novità sul fronte del processo a Massimo Bossetti, già condannato in secondo grado per l’omicidio a Brembate, in Lombardia, della ginnasta 13enne Yara Gambirasio. Dopo la notizia che riguarda la difesa del muratore, intenta a riportare il dna di Bossetti sul tavolo del giudice, spunta un terzo Dna. Secondo il professor Peter Gill, padre della genetica forense con cattedra all’università di Oslo, esperto di fama mondiale ...

caso scorta - Saviano a Salvini : "Sei il ministro della Malavita - minacce mafiose" : ... 'Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. Eppure, nonostante ...

Il 'caso' Eleonora Brigliadori e la saggia decisione della Rai : Meno che mai i malati che, per guarire, hanno bisogno della competenza e delle certezze della scienza.

La vera storia della foto simbolo del caso migranti che scuote gli Usa : In seguito alle proteste che sono giunte numerose da tutto il mondo, Donald Trump ha infine deciso di firmare un ordine esecutivo grazie al quale le famiglie non saranno più separate al confine. ...

Migranti - Trump vuole risolvere il caso della separazione delle famiglie : Sulla decisione dei repubblicani hanno inciso i video che mostrano i più piccoli nelle celle, con l'audio dei pianti, immagini che hanno provocato critiche dal mondo religioso a quello dell'economia. ...

Ciclismo – caso Moscon-Reichenbach : la decisione della Commissione Disciplinare dell’UCI : Gianni Moscon assolto: nessuna prova contro il corridore del Team Sky. La decisione della Commissione Disciplinare dell’UCI Lo scorso anno, durante la Tre Valli Varesine, Gianni Moscon è stato accusato di comportamento scorretto nei confronti di Reichenbach, che sarebbe caduto dopo un contatto volontario del suo avversario. La FDJ ha subito agito per vie legali contro il corridore italiano del team Sky e, ieri, si è finalmente chiuso ...

Maturità 2018 - toto-tracce : spuntano Pirandello - i 70 anni della Costituzione e i 40 anni del caso Moro : Domani è il "grande giorno": oltre 500 mila studentesse e studenti dovranno affrontare la prima grande prova della loro vita, l'esame di maturità. La prima prova scritta, italiano, è prevista per domani, con inizio alle ore 8.30, e una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è ...

Riforma Pensioni 2018/ Regole per la Quota 100 e il caso-Quota 37 : l’età della precarietà (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018: le Regole per la Quota 100 e tutte le ultime notizie. Il "caso-Quota 37" e il problema della precarietà nello studio in tandem Cagliari-Barcellona(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 05:52:00 GMT)