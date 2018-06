Il calcio che non ti aspetti | Germania fuori dai Mondiali e Milan fuori dalle coppe

Il calcio che non ti aspetti : Germania fuori dai Mondiali e Milan dalle coppe : Si potrebbe chiamare il calcio che non ti aspetti quello che ha caratterizzato il 'mondo del pallone' negli ultimi giorni. Già il fatto che l'Italia, anche se solo per la terza volta nella sua storia (era successo nel 1930 e nel 1958), non partecipi ai Mondiali la dice lunga sui nuovi equilibri che si stanno creando sui campi. A questo si aggiunga la clamorosa eliminazione dei campioni in carica della Germania. Per finire, è appena giunta la ...

Milan - Halilovic colpo di calciomercato a sorpresa/ Il Messi croato già a Milano per le visite mediche : Milan, Halilovic colpo di calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a Milano per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 08:49:00 GMT)

calciomercato : fuggi fuggi dal Milan - Manchester su Bonucci [DETTAGLI] : Calciomercato– Con la sentenza arrivata poco fa, il Milan deve fare i conti con l’interesse di una grande del calcio inglese e mondiale per il suo capitano. Secondo Yahoo Sport UK, infatti, il Manchester United punta su Leonardo Bonucci per rinforzare la difesa. Il centrale rossonero e della Nazionale, colpo di mercato nella scorsa stagione quando il Diavolo lo strappo’ alla Juventus, e’ un vecchio pallino di Pep ...

Thailandia - squadra giovanile di calcio intrappolata da giorni in una grotta : le piogge monsoniche ostacolano i soccorsi : Un’intera squadra di calcio giovanile della Thailandia è intrappolata da quattro giorni all’interno della grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord del Paese, dove si trovava per un’escursione. Il gruppo, composto da 12 ragazzini tra gli 11 e i 15 anni e l’allenatore, è disperso da sabato e si trova al momento senza cibo, in un ambiente umido e allagato in certi tratti fino a 5 metri. A tenere prigioniera la squadra sono le ...

calciomercato - il padre di Rafinha : 'Inter - tempo scaduto. Offerte anche dalla Serie A' : Peccato, sarebbe stato importante giocare in Europa con l'Inter dopo averla conquistata sul campo", le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Mazinho, papà e agente di Rafinha. Nessun ...

calciomercato Roma - arriva anche Berardi : Di Francesco può contare su una rosa pazzesca [FOTO] : Calciomercato Roma – E’ una Roma scatenata quella che si prepara per l’inizio del nuovo campionato, i giallorossi sono reduci da una stagione molto importante in Serie A ed anche e soprattutto in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Le prime mosse sono state veramente importanti, Marcano, Santon e Bianda in difesa, Coric, Cristante, Zaniolo e Pastore a centrocampo, in attacco Kluivert ...

Sky lancia il pacchetto calcio per il digitale terrestre : La pay TV ha inserito anche il pacchetto Sky calcio nella propria offerta sul digitale terrestre, che si aggiunge così ai ai pacchetti Sky TV e Sky Sport.

calciomercato Juventus - è il Cancelo day : visite mediche LIVE : Giacca nera, camicia bianca e tanti sorrisi. João Cancelo è arrivato alle ore 9.38 davanti al J Medical e si è subito fermato a firmare autografi e a scattare le foto di rito con i tifosi che lo ...

calciomercato Juventus - super offerta del Chelsea per Rugani : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero attivissimo in entrata ed uscita, l’obiettivo del club bianconero è quello di consegnare subito una squadra completata al tecnico Massimiliano Allegri. Movimento in uscita in difesa sempre più vicino, dall’Inghilterra si fa un gran parlare della proposta dei Blues per Rugani, sulla base di 35 milioni di sterline (40 milioni di euro). Un’offerta che fa ...

Non solo calcio a 5 e basket : a La Piazza 2018 anche tornei di playstation e calcio balilla : Non solo calcio a 5 e basket, ma anche giochi, animazioni e spettacoli per un fine settimana all'insegna dello sport, nel cuore del centro storico di Aosta: il Trofeo Città di Aosta è cresciuto, diventando 'La Piazza', per un'edizione speciale, a 360 gradi, ...

Manolas all'Inter?/ calciomercato Roma - Spalletti sfida il Chelsea per il difensore greco : Manolas all'Inter? Calciomercato Roma, ultime notizie: Luciano Spalletti punta il difensore greco, da battere la concorrenza del Chelsea di Maurizio Sarri(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:38:00 GMT)

calciomercato Inter - Rafinha : 'Esperienza spettacolare - con la Champions ero convinto che sarei rimasto...' : Un impatto incredibile ed un apporto determinante per la qualificazione dell'Inter in Champions League nella passata stagione, ma nonostante la conquista dell'obiettivo l'avventura di Rafinha con la ...

Palermo calcio - sequestrato un milione di euro : indagato anche il presidente Giammarva : Un milione di euro sequestrati al Palermo Calcio. È quanto chiesto e ottenuto dalla procura del capoluogo siciliano nell’ambito dell’inchiesta per falso in bilancio e riciclaggio sui conti della società rosanero negli anni 2013-2016. L’indagine, resa pubblica lo scorso 7 luglio, vedeva tra gli indagati anche l’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini, per il quale circa un mese fa la procura aveva chiesto ...

calciomercato Roma - ecco Pastore : il Flaco è atterrato a Ciampino - martedì le visite mediche : Un Flaco per la Roma. Salutato Nainggolan, diventato un nuovo giocatore dell'Inter , i giallorossi sono pronti a ufficializzare l'acquisto di Javier Pastore, tornato in Italia dopo sette anni , e 269 ...