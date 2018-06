Il Belgio ha battuto 1-0 l’Inghilterra nell’ultima partita dei gruppi dei Mondiali

Euro U17 : Italia in finale - battuto il Belgio 2-1. Gol decisivi di Gyabuaa e Vergani : Continua a vivere una favola la Nazionale Italia na Under 17. Dopo l'exploit che l'ha condotta fino alla semi finale dell' Euro peo di categoria che si sta svolgendo in Inghilterra, a Rotheram gli ...

