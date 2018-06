Il Barca non molla Pjanic | la Juve chiede 100 milioni

Nicolò Ferrari criticato per un giro in Barca con Guglielmini che non ha fatto : Stefano Guglielmini, ex fidanzato segreto di Nilufar Addati, ha pubblicato su Instagram un video in cui compare in barca a Capri in compagnia di Nicolò Brigante e Lorenzo Riccardi. Una situazione un po' strana, dato che Guglielmini è stato il fidanzato segreto di Nilufar mentre lei era sul trono, situazione che come sanno i fan di Uomini e Donne ha creato molto scalpore questa primavera. Inoltre Brigante, durante la partecipazione al programma, ...

I 234 migranti a bordo della Lifeline potrebbero sBarcare a Malta (ma La Valletta non conferma) : La nave Lifeline con a bordo 234 migranti potrebbe sbarcare a Malta. Ad annunciarlo è stato il portavoce del governo francese questa mattina. Malta, però, ha fatto sapere di non aver ancora preso alcuna decisione in merito e nel frattempo la nave rimane in balia del maltempo in mezzo al Mar Mediterraneo.Continua a leggere

Pozzallo - ok all'attracco della nave danese. "La Lifeline fuorilegge - in Italia non sBarca" : A bordo ci sono anche parlamentari del partito tedesco dei Verdi: Luise Amtsberg, portavoce per la politica migratoria, Manuel Sarrazin, e Michel Brandt della Linke, che descrivono una situazione ...

"Lifeline qui non sBarca" Nuovo scontro con Malta : Un Nuovo caso Aquarius, solamente un po' più complicato. La nave Lifeline, che giovedì mattina aveva preso a bordo 224 profughi , 'in acque internazionali' - dicono loro - mentre Italia e Libia li ...

Greco sBarca a Mediaset - Orfeo alla Rai ma non da dg : Marco Castoro Gerardo Greco ha firmato. Pertanto dopo Roberto Giacobbo, vicedirettore di Rai2 e conduttore di Voyager, anche l'attuale responsabile del Gr e di Radio 1 lascia Saxa Rubra e sbarca a ...

Lara e Michael - coppia pordenonese sBarca a Temptation Island : PORDENONE - Dopo il Grande fratello e Uomini e donne, le speranze di una tv leggera e anche un po' trash sono riposte in Temptation Island . L'edizione 2018 del reality di Canale 5 partirà giovedì 5 ...

Aquarius sBarca a Valencia. Cartello di benvenuto in 5 lingue - ma non in italiano : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a bordo di nave Dattilo della Guardia Costiera italiana. Una volta sbarcati i migranti, entrerà nel porto nave Aquarius che ha a bordo 106 persone, mentre per ultima entrerà Nave Orione della Marina militare italiana con 249 ...

Migranti - la nave Usa Trenton ad Augusta per sBarcare 41 naufraghi : “Non siamo riusciti a recuperare i 12 cadaveri” : La nave militare americana Trenton si trova davanti ad Augusta, in Sicilia, con a bordo 41 persone sopravvissute al naufragio di martedì mattina. E’ il portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, Flavio Di Giacomo, a chiedere ora di far sbarcare i Migranti: “E’ urgente consentire l’attracco nel porto” visto che “i sopravvissuti hanno immediato bisogno di assistenza” scrive su Twitter, ...

Aquarius - Macron non si scusa : «Non posso dare ragione a chi caccia Barca dalle coste» Tria rinvia il viaggio : Salvini: «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi». Il ministro dell’Interno torna sul caso della nave con a borso 629migranti: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia»

Aquarius - Macron non si scusa : «Non posso dare ragione a chi caccia una Barca dalle coste» : Salvini: «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi». Il ministro dell’Interno torna sul caso della nave con a borso 629migranti: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia»

Toninelli al termine del vertice sull'immigrazione : "Non è detto che i migranti debbano sBarcare in un porto" : "Non c'è scritto da nessuna parte che il "place of safety", cioè il luogo in cui devono essere sbarcati e messi in sicurezza i migranti, debba essere un porto. Può essere anche una nave, battente bandiera straniera. Di conseguenza noi chiederemo un'assunzione di responsabilità a quei paesi di cui le navi della Ong battono bandiera". Queste le parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, al termine del ...

Juve - Milan e non solo : anche Roma e Inter pronte a sBarcare nel calcio femminile : Non solo Milan e Juventus, anche altre due big come Roma e Inter sono pronte a sbarcare nel calcio femminile. L'articolo Juve, Milan e non solo: anche Roma e Inter pronte a sbarcare nel calcio femminile è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.