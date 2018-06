I motivi del crollo tedesco ai mondiali

OLIMPIADI TORINO 2026 - SINDACO APPENDINO MINACCIA ORA MI DIMETTO/ I motivi del no dei consiglieri M5s : OLIMPIADI TORINO 2026, APPENDINO MINACCIA "ora mi DIMETTO": lite nella notte tra SINDACO e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti. Emergono nuovi dettagli sulla bufera nata nel Movimento 5 Stelle di TORINO. Chiara APPENDINO punta alle OLIMPIADI 2026, una riedizione rispetto a quelli del 2026, ma alcuni consiglieri sono contrari.

Milan - sentenza Uefa rinviata ancora : ecco i motivi delle continue proroghe : Milan in attesa della stangata che potrebbe arrivare dall’Uefa, tale sentenza però continua a slittare per due motivi principali… Il Milan è in attesa della tanto ‘paurosa’ sentenza che dovrebbe arrivare in questi giorni dall’Uefa. Il club rossonero potrebbe essere estromesso dalle competizioni europee a seguito di alcune norme non rispettate in fatto di Fair play finanziario. Tale sentenza però, continua a slittare ...

F1 - Whiting chiude il caso Vettel-Bottas : il direttore di Gara spiega i motivi della sanzione comminata al tedesco : Il direttore di Gara ha spiegato i motivi che hanno spinto gli stewards a comminare la penalità di cinque secondi a Vettel dopo il contatto con Bottas Una giornata in chiaro scuro per la Ferrari, felice per il podio di Raikkonen ma delusa per il quinto posto di Vettel, che paga adesso 14 punti di distanza da Hamilton nella classifica piloti. Photo4 / LaPresse Sulla Gara del tedesco ha pesato l’incidente al via con Bottas, costato cinque ...

Roma - Nainggolan spiega i motivi dell’addio : “il club ha deciso di vendermi. Inter? Mi ha voluto più di tutti” : Il centrocampista belga ha parlato del suo ormai imminente trasferimento all’Inter, sottolineando come non sia stata una decisione presa da lui, bensì dalla Roma Valigia quasi pronta, tempo di mettere dentro gli ultimi ricordi e poi prendere l’aereo per Milano. Sarà lì che Radja Nainggolan giocherà nei prossimi anni, tre per l’esattezza, dopo aver firmato il nuovo contratto con l’Inter. Spalletti – LaPresse/Massimo ...

Roma - stop sciopero Ama 2 luglio/ I motivi della Commissione di garanzia - Raggi contro "scrocconi" dei rifiuti : Roma, stop sciopero Ama 2 luglio: la decisione della Commissione di garanzia in una lettera ai sindacati. La Raggi intanto contro gli "scocconi" dei rifiuti.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - dito medio di Robbie Williams durante la cerimonia d’apertura : ecco i motivi del gesto : Secondo le voci che circolano, Robbie Williams avrebbe mostrato il dito ai medio per rispondere ai critici che lo accusando di aver incassato denaro per esibirsi nella cerimonia d’apertura dei Mondiali Il cantante inglese Robbie Williams ha mostrato oggi il dito medio ad una delle telecamere che lo seguivano mentre cantava durante la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo in Russia, presumibilmente in risposta alle critiche che aveva ...

AECI invia un esposto contro Iliad a AGCOM - AGCM e Garante della Privacy : ecco i motivi : Iliad sotto attacco anche dell'AECI: poca trasparenza e condotte scorrette da parte dell'operatore francese secondo questa associazione di consumatori. L'articolo AECI invia un esposto contro Iliad a AGCOM, AGCM e Garante della Privacy: ecco i motivi proviene da TuttoAndroid.

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ Quali sono i motivi della crisi? Non solo il lavoro... : BELEN RODRIGUEZ tra Stefano De Martino e ANDREA IANNONE: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:48:00 GMT)

Carburanti - benzinai sul piede di guerra : i motivi dello sciopero del 26 giugno : Lo sciopero durerà 24 ore e sarà effettuato dagli impianti di rifornimento situati su strade e autostrade Martedì 26 giugno scatterà lo sciopero dei benzinai che si fermeranno per un periodo di 24 ore. L’agitazione è stata annunciata da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa-Confcommercio e sarà operativa su tutta la rete di distribuzione situata sulle strade ordinarie e sulle autostrade. Il motivo dello sciopero è da attribuirsi ai ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : intossicazione alimentare e preparazione sbagliata i motivi della debacle. I prossimi obiettivi del sardo : La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sviscera i motivi della debacle di Fabio Aru al Giro d’Italia: tra analisi che avrebbero evidenziato nuove intolleranze alimentari ed una preparazione che è apparsa errata, il quotidiano ha sottolineato come il ciclista sardo sia sparito dai social network da più di due settimane per ritrovare serenità. Aru, dal ritiro al Giro, è rimasto a Lugano, dove ha casa, per completare tutti gli ...

J-Ax e la fine del sodalizio con Fedez. «Tra i motivi - la questione cannabis...» - l'indiscrezione su Chi : Con il concerto sold out di San Siro, si sarebbe concluso il sodalizio musicale tra J-Ax e Fedez . Già il titolo scelto per lo show 'La finale' avrebbe fatto presagire l'epilogo. Ma finora non sarebbe ...

Belen Rodriguez - Andrea Iannone e i motivi della crisi : «Gli incontri casuali col "vicino di casa" Fabrizio Corona» : MILANO ? La crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere ormai cosa certa e nonostante il silenzio dei diretti protagonisti sono molte le ipotesi che vengono fornite dagli esperti...

Mondiali Russia 2018 - le rivelazioni del ct del Belgio : “l’esclusione di Nainggolan? Vi dico i motivi” : Il commissario tecnico del Belgio ha svelato i motivi che lo hanno spinto ad escludere Nainggolan dai Mondiali di Russia 2018 Obiettivo vincere il Mondiale, il Belgio non si nasconde e gonfia il petto in vista della rassegna iridata che scatterà in Russia tra quattro giorni. Il ct Roberto Martinez però non potrà contare in questo suo progetto su Radja Nainggolan, escluso dalla spedizione per motivi che il commissario tecnico ha spiegato ai ...