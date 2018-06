I mille dei centri estivi Centro in tilt per i bimbi

"mille persone alla deriva e l'Italia le vuole lasciare nelle mani dei torturatori libici" : "In questo momento più di 1000 persone sono alla deriva su 7 barche, e l'Italia pretende di lasciarli nella mani della Libia, dove si torturano, violentano e schiavizzano le persone. Barcellona si offre come porto sicuro". Lo scrive su Twitter la sindaca di Barcellona Ada Colao, lanciando un appello al governo di Pedro Sanchez ad aiutare l'ong spagnola Proactiva Open Arms, che si trova in zona, "a salvare vite".

Connessi - multidisciplinari e social : ecco la generazione dei medici millennial : Nuove evidenze, nuove tecnologie, nuovi pazienti, nuovi metodi di finanziamento della salute e nuovi mezzi di comunicazione. Al cuore delle profonde trasformazioni che il mondo della salute vive e continuerà a vivere nei prossimi venti anni, c’è la generazione dei medici millennial, una categoria di professionisti che porta in ambito medico tutto il potenziale di cambiamento e adattabilità tipici della loro generazione, allargando i confini e ...

Lo scultore che modella i mille volti dei politici con 30 chili di creta sulla testa a Fossano : Domenica 24 giugno sarà possibile assistere alle repliche di molti degli spettacoli della due giorni fossanese. Anche quest'anno oltre agli spettacoli visibili in programma verranno proposti alcuni ...

Rifiuti - appello al Governo : "mille bimbi con tumori nella Terra dei fuochi" : Vivere in un ambiente contaminato comporta un aumento di tumori maligni del 9% tra 0 e 24 anni. A illustrare questi dati è stato Ivano Iavarone, primo ricercatore Iss e direttore del centro collaborativo...

Il giudice scippato in via dei mille : 'Un incubo ma poteva accadere ovunque' : Distesa sulla barella del pronto soccorso all'ospedale Cardarelli, la 57enne, magistrato, stringe la mano al marito, anch'egli magistrato. In 38 anni vissuti a Napoli non si erano mai trovati ...

Paura tra la folla a via dei mille : magistrata scippata - ferita alla testa : Paura tra la folla a via dei Mille, nella zona dello shopping di Chiaia. All'altezza del Pan, il palazzo delle arti, intorno alle 16 una magistrata che era a bordo di uno scooter è stata...

Milano - in mille per i porti aperti. Gino Strada : “Hanno idea dei rapporti umani fondati sulla guerra - come Minniti” : Oltre un migliaio di persone, donne, uomini e bambini, sono scese in piazza a Milano, per protestare contro la decisione del Governo di non far attraccare la nave Aquarius in Italia. In Piazza della Scala, martedì sera, contro i porti chiusi di Matteo Salvini ha trionfato l’hashtag #apriamoiporti. “Non possiamo giocare sulla pelle dei ragazzini e delle donne”, ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, tra i ...

Bode miller - muore annegata figlia di 19 mesi/ Emeline - caduta nella piscina dei vicini durante una festa : Bode Miller, muore annegata figlia di 19 mesi: “Siamo più che devastati”. Il dolore dello sciatore olimpico su Instagram. Intanto è stata aperta inchiesta sulla tragedia(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:36:00 GMT)

Bode miller - morta la figlia di 19 mesi : annegata nella piscina dei vicini : Dramma per il campione americano olimpionico di sci Bode Miller: la figlia Emeline Gier, di appena 19 mesi, è morta annegata in piscina durante una festa nella villa dei vicini dei...

Roma - mille persone contro la chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche noi siamo stati migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

Maroni lancia il forum dei millennial : Un forum dedicato ai millennial . Il futuro di Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia riparte da qui: creare un appuntamento internazionale dove si affrontino i temi, le esigenze e le sfide di ...

