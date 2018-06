I Grandi Viaggi riduce il rosso nel primo semestre

Italo - a luglio e agosto anche i cani Grandi viaggiano gratis : Iniziativa pet friendly della compagnia ferroviaria insieme a Amici Cucciolotti, le figurine di Pizzardi editore che "salvano gli animali"

UlisseFest : a Rimini il festival dei Grandi viaggiatori : Si parlerà di cammini, viaggi slow o estremi tra montagne, mari e ghiacciai, viaggi in bicicletta, scrittura di viaggio, viaggi in solitaria o in compagnia, durante reading, proiezioni cinematografiche, ma anche concerti, spettacoli: in tutto 60 incontri con 120 ospiti in tre giorni. Accadrà all’Ulisse Fest, il festival di viaggio di Lonely Planet, che dall’8 al 10 giugno sarà a Rimini, nel cuore dell’Emilia Romagna che la ...

15 Grandi Viaggi per l’estate 2018 : È l’anno del Cile: il viaggio dei viaggi da fare del 2018 secondo Lonely Planet, e in generale secondo tutti i grandi esperti di viaggio, che considerano la Patagonia Cilena uno dei quei posti del mondo in cui riconnettersi con il mondo per la sua struggente bellezza. Ma sono state le stesse guide e gli stessi esperti quest’anno a guidarci alla scoperta di nuove mete oltre alle solite di cui si parla e si sente parlare: un esempio su ...