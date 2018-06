I 50 anni di Ferretti Yachts

Giovanni Lindo Ferretti sta per pubblicare un nuovo album live : ascolta "Inch'Allah ça va" : ...su generazione MADRE una madre col suo figliolo PAXO DE JERUSALEM fronte ai millenni TE DEUM venerabile dimora CRONACA MONTANA da MACISTE CONTRO TUTTI - polka dell'Apocalisse maternale CRONACA ...

Ferretti yachts sceglie Venezia per festeggiare i suoi cinquant'anni : La Spezia - Tre giornate di eventi e grandi emozioni per celebrare un marchio storico della nautica italiana, suggellate dal sorvolo delle Frecce Tricolori. Grande attesa per il debutto all'Arsenale ...

Ferretti Yachts festeggia i suoi cinquant'anni a Venezia : Lunga la lista degli invitati, dagli armatori di barche della griffe di Forlì provenienti da tutto il mondo a vedette del mondo dello spettacolo. Le celebrazioni si apriranno con un ricevimento di ...

Nautica : Ferretti Yachts a Venezia celebra 50 anni di attività (3) : (AdnKronos) - “Ringrazio Alberto Galassi per aver scelto la nostra Città e diamo il benvenuto a Venezia a tutto il Gruppo Ferretti, ai loro clienti e a tutti gli appassionati della Nautica per la festa del cinquantennale di un'azienda leader a livello mondiale per la costruzione e commercializzazion

Nautica : Ferretti Yachts a Venezia celebra 50 anni di attività (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Grazie alla disponibilità della Marina Militare, l’Arsenale di Venezia sarà eccezionalmente aperto alla Città e 11 meravigliosi Yachts dai 45 ai 96 piedi, tra i quali il nuovo Ferretti Yachts 670 al suo debutto mondiale, saranno ormeggiati all’interno della Darsena Nuovis