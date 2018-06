Hyundai | accordo anche con l’Herta Berlino per lo sponsor di manica

Accordo Audi-Hyundai per fuel cell auto a idrogeno. L'intesa coinvolgerà anche Kia e brand gruppo VW : ROMA - Accordo tra Audi e Hyundai nel settore delle celle a combustibile alimentate a idrogeno. L'intesa firmata dalle due Case automobilistiche prevede lo scambio reciproco di brevetti...

Hyundai e Audi - insieme per le (future) auto Fuel Cell. Firmato l’accordo : Audi e Hyundai hanno siglato una partnership per lo sviluppo congiunto di tecnologie e componentistica per veicoli Fuel Cell. Si tratta di un accordo plurennale di cross-licensing (concessione reciproca di licenze) per la condivisione di brevetti, sia esistenti che futuri, che comprende anche l’estensione alle rispettive affiliate, cioè Kia e Volkswagen. Un asse, quello tedesco-coreano, che è stato sancito dalle firme del ...

Nuovo sponsor di manica per il Chelsea : ufficiale l’accordo con Hyundai : Nuova partnership per i londinesi: ufficiale l'accordo con la casa sudcoreana, il cui logo comparirà sulla manica. L'articolo Nuovo sponsor di manica per il Chelsea: ufficiale l’accordo con Hyundai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.