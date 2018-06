Huawei P20 Pro | smartphone top di gamma con una camera super

Smartphone Android in offerta 28 giugno : LG G6 a 279 euro - ma sconti anche su Honor 10 - Huawei P20 Pro e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi 5 Plus e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 28 giugno: LG G6 a 279 euro, ma sconti anche su Honor 10, Huawei P20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Via alla fase di test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro - ma è limitata a 2000 utenti : È partito il beta test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro, fase limitata a 2000 partecipanti: nel caso voleste esserci, vi conviene affrettare i tempi L'articolo Via alla fase di test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro, ma è limitata a 2000 utenti proviene da TuttoAndroid.

Primissimi dettagli su LG V40 : con features killer di iPhone X e Huawei P20 Pro : Potrebbe essere investito da buone novità il prossimo LG V40, successore del fortunato LG V30 e fratello quasi coetaneo di LG G7 ThinQ. L'ultimo rumor, proveniente da una fonte che si è dichiarata vicina alle vicende della casa coreana, ci rivela della presenza a bordo di ben 5 fotocamere, due poste sul frontale e tre sul posteriore. Chiari i richiami, nel primo caso, ad iPhone X, ed alla sua True Depth Camera (utile al riconoscimento ...

Un po’ come il P20 Lite l’Huawei Nova 3 - ma con una differenza sostanziale : Avrete già sicuramente sentito parlare di Huawei Nova 3, quello che, all'apparenza, potrebbe sembrare essere l'ennesimo device di fascia media sfornato dal produttore cinese, ma che in realtà si dice nasconda piacevoli sorprese. L'ultima immagina teaser diffusa dalla compagnia asiatica lascia pochi dubbi sull'estetica che contraddistinguerà il dispositivo, ormai prossimo al lancio (non dovrebbe mancare molto all'annuncio ufficiale): le linee che ...

Huawei Nova 3 nella prima immagine teaser : sembra un P20 Lite - ma nasconde un cuore tutto nuovo : Se seguite le ultime notizie sul mondo Android attraverso le nostre pagine, conoscerete bene l'estrema prolificità in campo smartphone di Huawei , in particolare nella fascia media del mercato. E saprete anche come sia arduo cogliere ...

Huawei P20 Pro : con l’aggiornamento migliora la fotocamera : La fotocamera di Huawei p20 Pro è già in testa alle classifiche del portale DxOMark ma con il nuovo aggiornamento firmware promette di migliorare diverse funzionalità, soprattutto sotto il profilo dei video. La novità più succulenta riguarda la possibilità di salvare clip in super slow motion con una frequenza fino a 960 fotogrammi al secondo. L’update prossimo venturo è stato scovato dallo staff di XDA che ha pubblicato sul proprio forum ...

Anticipazioni Huawei P20 Pro sui prossimi aggiornamenti : fotocamera migliore del Galaxy S9 : Trapelano alcune importanti Anticipazioni su quelli che in futuro saranno i prossimi aggiornamenti per Huawei P20 Pro. Dando continuità alle notizie condivise con voi poco più di una settimana fa su queste pagine, quando vi abbiamo riportato che attraverso la patch di giugno avremmo toccato con mano dei miglioramenti sia per quanto riguarda la batteria, sia a proposito della fotocamera, oggi tocca andare più a fondo su quest'ultimo aspetto, con ...

A tutta forza il Huawei P20 Lite con aggiornamento 136 : come migliora sblocco con il volto e non solo : Il Huawei P20 Lite guarda avanti con l'aggiornamento 136 in prima distribuzione in Europa per questo smartphone che già detiene un più che discreto successo commerciale. Ci troviamo al cospetto di un nuovo firmware pensato per il modello ANE-LX1 del dispositivo e diciamo così, gemello rispetto alla release 135 pure già esaminata qualche giorno fa. Cosa introduce il nuovo aggiornamento sul Huawei P20 Lite? Ci troviamo a commentare un ...

Huawei P20 Pro con un update otterrà altri miglioramenti della fotocamera : Gli sviluppatori di Huawei stanno lavorando ad un nuovo aggiornamento con il quale saranno introdotte in Huawei P20 Pro alcune interessanti feature L'articolo Huawei P20 Pro con un update otterrà altri miglioramenti della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro con un update otterrà una modalità ultra slow-motion e altri miglioramenti della fotocamera : Gli sviluppatori di Huawei stanno lavorando ad un nuovo aggiornamento con il quale saranno introdotte in Huawei P20 Pro alcune interessanti feature L'articolo Huawei P20 Pro con un update otterrà una modalità ultra slow-motion e altri miglioramenti della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Interessantissima sfida tra Honor 10 e Huawei P20 : prezzo medio a giugno e consigli : In questo periodo c’è una sfida interna al mondo dei top di gamma Android molto interessante, considerando il fatto che in tanti nelle varie community sui social si chiedono se sia più conveniente l’acquisto di un Honor 10 o di un Huawei P20. Entrambi commercializzati in questo 2018, possono vantare una buonissima scheda tecnica e tutto sommato prezzi accessibili per chi non vuole svenarsi, senza però rinunciare ad un comparto hardware di un ...

Annuncio ufficiale per Huawei P10 e P10 Plus su sblocco facciale : ritardo per P20 Lite : Siamo ormai giunti al termine di una lunghissima attesa per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento utile ad introdurre lo sblocco facciale dei vari Huawei P10 e P10 Plus. A differenza di quanto avvenuto un paio di settimane fa con il nostro approfondimento, questa volta non si tratta di rumors e di segnalazioni da parte degli utenti, ma di un vero e proprio Annuncio ufficiale da parte del produttore, secondo quanto ...

Huawei P20 Pro entra nel Guinness dei primati : Huawei ha ottenuto un nuovo riconoscimento meritevole di trovare spazio nel Guinness dei primati e che riguarda Huawei P20 Pro. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei P20 Pro entra nel Guinness dei primati proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro è il miglior smartphone di EHA 2018 : Il premio "miglior smartphone di EHA 2018" è stato assegnato a Huawei P20 Pro, device annunciato a marzo e arrivato sul mercato il mese successivo L'articolo Huawei P20 Pro è il miglior smartphone di EHA 2018 proviene da TuttoAndroid.