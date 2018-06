Huawei lancia “Design it Possible” per dare spazio alla creatività

tuttoandroid

: #Huawei lancia l'iniziativa #DesignitPossible: disegna una cover e vinci #HuaweiP20Pro :D - GizChinait : #Huawei lancia l'iniziativa #DesignitPossible: disegna una cover e vinci #HuaweiP20Pro :D -

(Di giovedì 28 giugno 2018)presenta "Design it Possible", un progetto pluriennale perdegli utenti,ndo un concorso e mettendo in vendita nuove cover personalizzate create da Andy dei Bluvertigo e dtatuatrice Anna Neudecker, in arte "La Bigotta". L'articolo“Design it Possible” perproviene da TuttoAndroid.