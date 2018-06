Huawei Design it Possible | a caccia della creatività made in Italy

Huawei lancia “Design it Possible” per dare spazio alla creatività : Huawei presenta "Design it Possible", un progetto pluriennale per dare spazio alla creatività degli utenti, lanciando un concorso e mettendo in vendita nuove cover personalizzate create da Andy dei Bluvertigo e dalla tatuatrice Anna Neudecker, in arte "La Bigotta". L'articolo Huawei lancia “Design it Possible” per dare spazio alla creatività proviene da TuttoAndroid.

Design it Possibile : Huawei chiama a raccolta i creativi : «Ciascuno di noi ha un tratto unico e personale che lo contraddistingue. Ciascuno di noi ha una storia da raccontare e che merita di essere raccontata. Grazie a Design it Possibile, Huawei raccoglierà le storie degli utenti e creerà per loro un luogo di scambio e condivisione dove queste storie potranno essere ascoltate e contribuire a ispirare sempre più persone». Racconta così il nuovo progetto Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director ...

Un nuovo brevetto anticipa il possibile design di Huawei Mate 20 Pro : Un nuovo brevetto, recentemente approvato da USPTO e WIPO, mostra come potrebbe essere il design di Huawei Mate 20 Pro, con schermo da quasi 7 pollici. L'articolo Un nuovo brevetto anticipa il possibile design di Huawei Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Party per l’avveniristico Porsche Design Huawei Mate RS : Grande festa, lo scorso 23 maggio, presso lo store Porsche Design di via della Spiga a Milano dove gli ospiti, in occasione dell’evento promosso da Wired Italia, hanno potuto scoprire l’avveniristico smartphone Porsche Design Huawei Mate RS. LEGGI ANCHEArriva Huawei Mate RS Porsche Design Grazie al suo Design ricercato e alle sue caratteristiche altamente sofisticate, il nuovo device stabilisce un nuovo traguardo nel mobile luxury in cui Design ...