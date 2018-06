Huawei annuncia aggiornamenti bimestrali e lo sblocco col volto per molti smartphone

Ancora vivo Huawei P9 Plus Vodafone : annunciato un nuovo aggiornamento : C'è grande incertezza in questo periodo sul futuro di alcuni smartphone dal punto di vista software, come nel caso del cosiddetto Huawei P9 Plus. Pochi giorni fa vi ho riportato un tweet da parte di TIM, con la replica senza troppi giri di parole ad un utente affermando che il device, insieme ai fratelli minori P9 e P9 Lite, non sia destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Ciò non esclude il fatto che questi ...