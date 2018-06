laragnatelanews

: Honda CRV, nuove tecnologie per elasticità e rigidità, ma anche sicurezza e comfort come mai prima -… - evyna : Honda CRV, nuove tecnologie per elasticità e rigidità, ma anche sicurezza e comfort come mai prima -… - HondaAutoItalia : Più robusto, dinamico e sicuro di sempre: è il nuovo Honda CR-V! Scopri tutte le sue innovative caratteristiche:… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) La scorsa settimana abbiamo introdotto la nuova serie del SUV-Crossover di Casa. In Italia tale autovettura non ha avuto il successo che avrebbe meritato. Ho guidato la serie precedente, con l’ottimo propulsore che la equipaggiava qualche anno fa e ne ero rimasto positivamente colpito per, silenziosità e confort. un’auto razionale, che infondeva grande. Al contempo, l’auto dell’epoca, aveva pecche perlopiù di ordine secondario e per ciò che riguardava plancia talune rifiniture e sistemi multimediali già datati. Adesso la musica è cambiata, sia per un look più dinamico e sportivo, sia per un diverso approccio che l’auto trasmette. C’è più grinta e maggiore audacia. L’auto è moderna epiù bella. Ne abbiamo descritto i tratti principali in “NUOVOCR-V AL DEBUTTO A PARCO VALENTINO A TORINO 6-10 GIUGNO ...