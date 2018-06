Ho pagato tutti i partiti L' ammissione di Luca Parnasi | il costruttore dello

huffingtonpost

(Di giovedì 28 giugno 2018) "Ho", è quanto avrebbe sostanzialmente confermato davanti agli inquirenti,, ilromano interrogato per quasi 11 ore nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Nel corso dell'atto istruttorio, l'indagato avrebbe ammesso, in tema di finanziamenti alla politica, di avere elargito denaro. Dazioni fatte per un tornaconto personale, per accreditarsi, per avere rapporti con, avrebbe ribadito a chi indaga così come emerge dalle carte dell'inchiesta.Si è concluso poco fa dopo circa 6 ore, nel carcere di Rebibbia, il 'confronto' tra l'imprenditoree i magistrati della Procura che indagano sul nuovo stadio della Roma. Ieri il 'faccia a faccia' tra l'ex amministratore unico dell'Eurnova e gli inquirenti è durato dalle 16 alle 21.