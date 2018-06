Ho difeso un padre che era stato cancellato dalla vita di suo figlio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Vi racconterò la storia atroce di E., uncon un colpo di pennadi suo, solo dopo qualche anno di, poiché la madre aveva deciso di rimuoverlodel. Egrazie anche all’ignavia di chi dovrebbe decidere ed ha invece deciso di non decidere. Un giorno la madre presenta una denuncia poiché vede ilcol, nudi dopo la doccia. Un fatto incredibile, come noto. Dopo la doccia normalmente si è in abito da sera. E denuncia ildel minore per abusi. Il, una brava persona, intimorito si vede costretto a lasciare l’abitazione. Ed inizia a perdere il contatto colche gli viene costantemente negato. La procura indaga e nomina un perito che esclude in modo categorico qualsiasi abuso, invece rilevando la sussistenza di un “disturbo dell’attaccamento indifferenziato” nel minore sottolineando come ...