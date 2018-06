Halilovic al Milan Calciomercato | visite mediche terminate | Sono felice

Milan - colpo a sorpresa : arriva Halilovic. Visite mediche e contratto triennale : arriva HALILOVIC- colpo a sorpresa da parte del Milan. Un blitz rossonero senza annunci o trattative in piazza: arriva Alen Halilovic. Il giocatore, arrivato nella notte a Milano , sosterrà le Visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto triennale con il club rossonero. arriva DALL’AMBURGO Il trequartista croato, classe 1996, arriva dall’Amburgo è pronto […] L'articolo Milan, colpo a sorpresa: arriva Halilovic. Visite ...

L'Inter stringe per Politano. Napoli - le cifre dell'affare Meret-Karnezis. Milan - c'è Halilovic : Meret più Karnezis , il Napoli è ad un passo dal doppio colpo per la porta. Come raccontato, l'obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis era chiudere l'affare con l'Udinese questa settimana e i ...

Chi è Alen Halilovic? L’ennesimo baby fenomeno che ha fallito - adesso cercherà riscatto al Milan : Chi è Alen Halilovic? Il Milan si è accaparrato un ex baby fenomeno poi scartato dal Barcellona e dall’Amburgo: adesso cerca riscatto Chi è Alen Halilovic? Il nuovo acquisto del Milan è ad un passo, il croato sta svolgendo le visite mediche di rito col club rossonero. Si tratta di un centrocampista balzato alla ribalta come molti giovanissimi tAlenti, forse tanto esaltato da pagare a caro prezzo la successiva caduta. Dalla sua Dinamo ...

Milan - colpo a sorpresa! Halilovic sta svolgendo le visite mediche : Dopo la sentenza Uefa che ha estromesso il club rossonero dalla prossima Europa League, il Milan ha stupito tutti e a sorpresa starebbe per chiudere il colpo Alen Halilovic. Il giocatore è giunto a Milano e sta svolgendo in questo momento le visite mediche alla Clinica La Madonnina.--Trequartista classe 1996 esploso nella Dinamo Zagabria insieme all'interista Marcelo Brozovic, Halilovic non è riuscito poi a fare il salto di qualità al ...

