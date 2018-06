Ha una malattia rara | sospende le cure per avere una bimba | Così ho avverato il mio

Come si vive con una rara malattia genetica? Le storie di Angela - Pasquale - Rita e Roberta : Per anni Angela, Pasquale, Rita e Roberta hanno sofferto di dolori inspiegabili, disturbi renali e cardiaci. Un calvario che sembrava senza una spiegazione finché una diagnosi inaspettata non ha risposto a tutti i perché: avevano la...

Volto noto di famosa serie tv non ce l'ha fatta : s'è arreso ad una grave malattia : ... sperando di diventare un giorno protagonisti del mondo dello spettacolo. Edu Del Prado, nella seria, ha dato il suo Volto al simpatico personaggio di César Martìn . Nel cast di ' Paso Adelante ' ...

Febbre e rush cutaneo - paura per la nuova malattia trasmessa da una zanzara : Malaria, Zika, Febbre del Nilo e ora anche Keystone. Un nuovo patogeno, che gli scienziati ritenevano in grado di infettare soltanto tre specie animali, sembra esser riuscito a colpire un essere umano.

La storia di Ilka Brühl - la modella con una rara malattia facciale che lacrima sempre : La ventiseienne tedesca, nata con una malformazione congenita al volto, ha scelto di “mostrarsi” per trasformare la sofferenza vissuta in una tenaglia utile a stroncare gli standard e i pregiudizi, fin troppo presenti nella nostra società, a partire da quelli più ostici che ogni giorno popolano il mondo della moda.Continua a leggere

Ora o mai più - Lisa a Blogo : "La più grande vittoria è esserci. Parlare della malattia riapre una ferita ma spero sia utile" : Lisa è una delle concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1, attualmente in onda, condotto da Amadeus.La cantante di origini calabrese, conosciuta al grande pubblico soprattutto per la sua canzone Sempre, ha vinto le prime due puntate di Ora o mai più.prosegui la letturaOra o mai più, Lisa a Blogo: "La più grande vittoria è esserci. Parlare della malattia riapre una ferita ma spero sia utile" pubblicato su TVBlog.it 20 ...

La transessualità (finalmente) non è più una malattia mentale : L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha appena tolto dalla lista delle malattie mentali la transessualità. Più precisamente, l’agenzia ha deciso di lasciarla comunque all’interno della sua nuova e undicesima versione dell’International Classification of Disease, che comprende oltre 55 mila patologie, ma in un nuovo capitolo, chiamato “condizioni di salute mentale”. “L’incongruenza di genere è stata rimossa ...

Johnny Depp è tornato in splendida forma : le foto sul palco mettono fine alle voci di una malattia : Dimenticate il volto scarno e emaciato: Johnny Depp è tornato in splendida forma. Alcuni scatti dell'attore postati su Instagram, nelle quali appariva particolarmente magro, avevano destato la preoccupazione dei fan, ma durante le ultime esibizioni in Inghilterra con la sua band, gli Hollywood Vampires, Depp è apparso sul palco energico e in salute. Nelle foto tanto discusse, scattate all'hotel Four Season di San Pietroburgo, prima ...

TRANSESSUALI E VIDEOGAMES/ L'Oms ci ripensa : una non è malattia - l'altra sì (ecco perché) : Una malattia resta pur sempre una malattia, dovunque la si classifichi, anche perché l'uomo è uno solo: corpo ed anima. A proposito di una decisione delL'Oms. PAOLA BINETTI(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:08:00 GMT)

La dipendenza da videogiochi è ufficialmente una malattia mentale secondo l'Oms : l'Oms ha riconosciuto ufficialmente la dipendenza da videogame come una malattia mentale. Il 'gaming disorder' è stato infatti inserito nel capitolo sulle patologie mentali dell'International Classification of Diseases (ICD), l'elenco ufficiale delle malattie il cui aggiornamento è stato appena pubblicato. secondo il nuovo elenco, che contiene oltre 55mila diverse malattie, la dipendenza da gioco digitale consiste in "una serie di ...

