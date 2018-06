“Ha tradito Stefania Pezzopane” Lo scoop che travolge Simone Coccia e la vip

Parla l’ex marito di Katinka Hosszu - il retroscena sul matrimonio è clamoroso : “Ha confessato di avermi tradito - ecco cosa faceva”[FOTO] : Shane Tusup, marito di Katinka Hosszu, ha svelato un clamoroso retroscena in merito al suo matrimonio con Katinka Hosszu: la nuotatrice lo ha tradito più volte Dieci anni insieme, una splendida relazione nata grazie allo sport: allenatore e nuotatrice che collaborano e poi si amano. Shane Tusup e Katinka Hosszu, una delle relazioni più belle del nuoto in realtà nascondeva degli orribili segreti. Shane Tusup, ex marito e allenatore della Hosszu ...