GTA Online omaggia gli utenti con ricompense e sconti | la situazione al 28 giugno

Novità GTA Online per il mese di Luglio - Rockstar pronta a sorprendere : Gli anni sul groppone di GTA Online continuano ad accumularsi, ma il titolo dei ragazzi di Rockstar Games non mostra segni di cedimento. Al contrario, come un buon vino, la maturità raggiunta mese dopo mese ne ha esaltato il sapore videoludico, appannaggio esclusivo di una community sempre attiva e che viene periodicamente foraggiata con contenuti esclusivi che ne stimolano la permanenza nel mondo di gioco. Mantenere costante l'attenzione ...

GTA Online resetta per errore numerosi account - le scuse di Rockstar : È un GTA Online che non conosce soste quello messo su dai ragazzi di Rockstar Games: la componente di rete dell'ultimo capitolo della saga ha infatti monopolizzato le attenzioni dell'utenza, e forse solo il prossimo arrivo di Red Dead Redemption 2 vedrà la riduzione dei giocatori impegnati con le peripezie Online dei ladri d'auto videoludici. Ovviamente una tanto vasta mole di giocatori impegnati quotidianamente nelle numerosissime attività di ...

RP e GTA$ doppi in GTA Online al 13 giugno su alcuni colpi e missioni : Grandi novità in arrivo per i contatti di GTA Online con GTA$ E RP doppi su una selezione di colpi e missioni. Fino al prossimo 18 giugno sono disponibili anche importanti sconti su proprietà di lusso, equipaggiamento e tanto altro ancora. Un mese di RP e GTA$ in GTA Online Le attività interessate dalla promozione sono: Sopralluogo | Kuruma | Colpo alla fleeca Lester offre tante opportunità. Si può provare un colpo in banca, ...

GTA Online : Rockstar pubblica un'immagine misteriosa e criptica : "GTA Online: stay tuned!" e un link che rimanda a una pagina del sito di Rockstar Games che propone semplicemente una immagine, senza alcuna spiegazione o indizio vagamente preciso. Questo il comunicato riguardante GTA V e in particolare la componente Online del gioco (avete dato un'occhiata alla nostra ampia guida?) che abbiamo ricevuto pochi minuti fa.L'immagine in questione cita Los Santos e l'estate del 2018 e comprende diversi nomi di ...

Il prossimo aggiornamento di GTA Online introdurrà i Night Club? : Se l'indiscrezione verrà confermata, il prossimo grande aggiornamento di Grand Theft Auto Online permetterà ai giocatori di avventurarsi nel business dei locali notturni. Secondo l'utente di Twitter Yan2295 (tramite GTA BOOM), un autoproclamato insider che ha già dimostrato un talento in questo tipo di "predizioni", il prossimo update importante per GTA Online permetterà ai giocatori di acquistare e gestire Night Club intorno a Los ...

GTA Online : server offline su tutte le piattaforme : Le segnalazioni dei giocatori si stanno moltiplicando in questi minuti, GTA Online risulta essere al momento completamente inaccessibile su tutte le piattaforme, e a confermarlo è la stessa Rockstar che sulla pagina dedicata allo stato dei server segnala come "limitato" l'accesso ai servizi su console e PC.Il comparto multigiocatore di GTA V è quindi offline insieme ai servizi del Rockstar Social Club, e non è chiaro tutt'ora quando torneranno ...

Problemi GTA Online oggi 21 maggio - perché non si può giocare? : GTA Online ha un problema ai server. Nelle ultime ore numerosi giocatori stanno segnalando alcuni Problemi, mentre in tanti hanno riscontrato anche delle difficoltà a fare il login a GTA Online. Il problema ai server del gioco di Rockstar Games è stato segnalato da PSU che ha subito specificato che i giocatori non riescono ad accedere ai server del gioco e che si ritrovano dinanzi a messaggi di errore di vario genere. Problemi GTA Online oggi ...

Aggiornamento GTA Online al 16 maggio : nuova modalità e bonus : GTA Online continua ad aggiornarsi con tante novità. Da oggi arriva la modalità Piede in fallo, l'ultima e sanguinosa moda a Los Santos. I partecipanti, divisi in squadre armate fino ai denti, competono su una piattaforma sospesa sopra il Pacifico che diventa sempre più piccola. Ogni uccisione costringerà i propri nemici a rientrare in gioco nella zona rossa, una sorta di purgatorio che lascia a disposizione, a chi ci si dovesse trovare, solo ...

GTA Online Soldi : Come Ottenere 1 Milione di Dollari Gratis : Vuoi più Soldi in GTA Online? Ecco Come Ottenere gratuitamente 1.000.000$. Settimana del business in GTA Online: settimana del business in gta Online nuovi veicoli, gta$ in regalo, gta$ e rp doppi per le missioni di un contatto e altro ancora Ottenere Soldi Gratis in GTA Online: Come ricevere fino a 1.000.000 Southern San Andreas vuole premiare lo […]

Soldi gratis per GTA Online : settimana del business con RP doppi e nuovi veicoli - le novità : Per GTA Online è iniziata la settimana del business con nuovi veicoli, GTA$ in regalo, RP doppi per le missioni. Southern San Andreas infatti ha deciso di premiare lo spirito imprenditoriale dei suoi cittadini. Tutti coloro che effettueranno l'accesso a GTA Online questa settimana, riceveranno un omaggio statale di 250.000 GTA$, mentre lo stato garantirà altri 150.000 GTA$ per ogni giorno consecutivo in cui verrà effettuato l'accesso a GTA ...