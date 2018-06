: #Grillo:stop elezioni, scegliamo a sorte - CyberNewsH24 : #Grillo:stop elezioni, scegliamo a sorte - TelevideoRai101 : Grillo:stop elezioni, scegliamo a sorte - Changement71 : RT @dstVoid: @Changement71 @andreaverardo5 @beppe_grillo @Mov5Stelle Ma dato che altri troll intervengono a sparare altre cazzate, direi ch… -

Un Senato dei cittadini, non eletto ma estratto a, con "una sortition", una "selezione casuale". E' la nuova proposta lanciata dasul blog. La provocazione intellettuale del comico genovese nasce dalla domanda su come stabilire le regole che ci governano. "Dobbiamo porci due domande-scrive-la prima è se vivere in democrazia sia una buona cosa, la seconda è se le nostre democrazie funzionano bene". Da qui la proposta della "selezione casuale":"samo le persone ae le mettiamo in Parlamento" suggerisce.(Di giovedì 28 giugno 2018)