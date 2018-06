Grillo | “Selezioniamo le persone a sorte e mettiamole in Parlamento Il primo passo? Un

ilfattoquotidiano

: #Grillo: “Selezioniamo le persone a sorte e mettiamole in Parlamento.” È la versione italiana degli Hunger Games. - pirata_21 : #Grillo: “Selezioniamo le persone a sorte e mettiamole in Parlamento.” È la versione italiana degli Hunger Games. - GFrancaviglia : Rilancio: per ogni intervento chirurgico selezioniamo a sorte la/le persone che eseguiranno l'intervento. E siccome… - pirata_21 : #Grillo: “Selezioniamo le persone a sorte e mettiamole in Parlamento.” Con l’estrazione il 6 Gennaio su Rai 1. -

(Di giovedì 28 giugno 2018) I parlamentariggiati atra i cittadini, iniziando dal Senato. E’ la nuova proposta del garante del Movimento Beppe. Che con un post sul suo blog spiega la sua idea e come provare a realizzarla. “Io un’idea ce l’ho, il suo nome tecnico è sortition. Ma il suo nome comune è selezione casuale. L’intuizione è di un certo Brett Hennig. L’idea è molto semplice: selezioniamo lee le mettiamo in. Sembra assurdo, ma pensateci un attimo. La selezione dovrebbe essere equa e rappresentativa del Paese”, “sarebbe un microcosmo della società”. Quello che ha in testa il comico è di iniziare da Palazzo Madama: “Non è così pazza come idea la selezione casuale è stata un elemento chiave del modo in cui si è svolta la democrazia nell’antica Atene. La demarchia era un concetto fondante della civiltà classica, anche Aristotele, ...