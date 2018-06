Grillo lancia l’idea di un Senato “dei cittadini” con politici estratti a sorte 

Grillo lancia il Senato dei cittadini estratti a sorte : Una seconda camera "nel nostro parlamento, piena di persone scelte a caso, un Senato dei cittadini, se volete". A lanciare la provocazione è Beppe Grillo in un post sul suo blog dal titolo 'Il più grande inganno della Politica'.Scrive Grillo:"Sembra assurdo, ma pensateci un attimo. La selezione dovrebbe essere equa e rappresentativa del Paese. Il 50% sarebbero donne. Molti sarebbero giovani, alcuni vecchi, altri ricchi, ma la ...

M5S - Beppe Grillo rilancia reddito universale : 'Rischio futuro senza lavoro' : E se vuoi una fiorente economia di mercato, servono molti consumatori che siano in grado di acquistare i beni e servizi. E' molto importante capire che e' l'accesso all'economia di mercato che ...

Grillo rilancia sul reddito di cittadinanza : "Tutti devono avere un reddito. Un reddito perché sei vivo, perché ti batte il cuore, poi sarai tu a cercarti un lavoro in base alle tue esigenze. E non è vero che chi ha un reddito non fa più niente, ...

Grillo sconfessa Di Maio e rilancia il voto sull’euro : “Il popolo italiano si esprima” : Come uno sfogo che teneva lì, in pancia, pronto a esplodere, il ruggito di Beppe Grillo è tornato al suo classico repertorio. Un vaffa liberatorio contro tutto quello che è stato raccontato in questi mesi, e soprattutto contro tutto quello che è stato il M5S. Di fatto, l’intervista rilasciata dal comico genovese al settimanale francese Putsch, prim...

Di Maio (M5S) : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Di Maio : governo di tregua è tradimento - se esclusi chiameremo in causa i cittadini. Grillo rilancia il referendum sull'euro : Escludere il M5s dal governo 'significherà ancora una volta chiamare in causa i cittadini: noi l'abbiamo fatto chiedendo il voto subito, ma è chiaro che il M5S a quel punto può chiamare in causa i ...

Grillo rilancia il referendum sull'euro. Renzi : 'Sbrocca' : Roma, 4 mag. , askanews, Beppe Grillo, in un'intervista pubblicata oggi sul sito d'attualità culturale francese Putsch, ha ribadito l'obiettivo di un referendum sull'eurozona, sostenendo di volere che ...

