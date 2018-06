Gravi problemi di sicurezza per i Samsung Galaxy con l’app Messaggi | di cosa si tratta?

Gravi problemi di salute per il figlio di Johnny Depp e Vanessa Paradis : Ancora brutte notizie per Johnny Depp, l’attore (ex) sex symbol che non sembra proprio trovare pace in questi mesi. Dopo il divorzio turbolento da Amber Heard lo scorso anno è cominciato per lui un periodo buio, fatto di depressione e problemi finanziari. Culminato in questi giorni con i “Gravi problemi di salute” di suo figlio Jack, come è stato riportato da Vanity Fair e dai magazine francesi Voici e Gala. La cosa è trapelata ...

Gravidanza : i bimbi esposti al fumo rischiano problemi di udito : Una ricerca condotta su 50.734 bimbi in Giappone, da Koji Kawakami dell’Università di Kyoto e pubblicata su “Paediatric and Perinatal Epidemiology”, ha scoperto che i bimbi esposti al fumo prima e subito dopo la nascita incorrono in un maggior rischio di soffrire di disturbi dell’udito a tre anni. Il rischio raddoppia in chi è esposto sia in utero sia nei primi mesi di vita. Dallo studio è emerso che i bimbi le cui mamme ...

Povertà - sempre più numerosi gli italiani con Gravi problemi economici : Qualche ora fa è stato approvato il nuovo Documento di Economia e Finanza, che ha sentenziato che il nostro paese è definitivamente fuori dalla crisi economica, con una crescita stabile dell'1,5%, che si rafforzerà anche nei prossimi anni. Proclami ...

Gravi problemi Telegram oggi 29 aprile : perché app e versione web in connessione continua : Importantissimi problemi Telegram stanno caratterizzando questa prima parte del 29 aprile. Un down diffusissimo in Europa e dunque anche in Italia non consente né di ricevere né di inviare messaggi. Sia aprendo l'app di messaggistica, sia la sua versione web, ecco che in alto compare la voce "Connetto" con rondella di caricamento continua ma in effetti il servizio non appare per nulla accessibile. Cosa sta succedendo più esattamente? In ...

Le sigarette elettroniche fanno parte della soluzione a uno dei più Gravi problemi di salute in Europa : il tabagismo : Le sigarette elettroniche – scrive On. Giovanni La Via (PPE, IT), membro del comitato per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo – sono una delle innovazioni più importanti dell’ultimo decennio nella lotta al tabacco. L’uso è aumentato in modo esponenziale dalla loro introduzione con i fumatori che scelgono di passare a prodotti meno dannosi, tra cui le elettroniche, come ...