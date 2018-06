GR | Governo vuole trasparenza da imprese edili

Migranti - Matteo Salvini vuole gli hotspot in Libia ma il Governo Serraj dice no : “Contro la nostra legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo libico e il presidente Fayez Serraj e ha dichiarato che "l'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano nell'arena politica per promuovere la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata ma anche grazie all'equidistanza dalle parti in gioco".Continua a leggere

Il Governo vuole sequestrare la nave della ong Lifeline : Secondo il ministro Toninelli batte “illegalmente” bandiera olandese: i 224 migranti a bordo saranno presi in carico dalla Guardia costiera The post Il governo vuole sequestrare la nave della ong Lifeline appeared first on Il Post.

Allarme Coldiretti : 2 - 7 milioni di italiani senza cibo. Governo vuole rivedere accordi commerciali : ... in linea di principio, con il film-documentario 'L'economia della felicità' di Helena Norberg-Hodge, in cui si dice che 'l'unica economia che conta è quella locale'. Ricevi aggiornamenti su Governo ...

"Serve fame di cultura - giovani rinuncino a un paio di scarpe" - il ministro del Governo giallo-blu vuole cancellare il bonus cultura : Sul mantenimento di 18App, ovviamente, il Partito Democratico darà battaglia insieme al mondo della cultura e ai tanti ragazzi e ragazze che per la prima volta hanno visto un governo scommettere su ...

Una battuta stava per tirar giù il Governo tedesco. Che cosa vuole Seehofer : Roma. L’alleanza tra i cristiano-democratici tedeschi (la Cdu) e i cristiano-sociali (la Csu) è finita, l’Unione che dal 1949 rappresenta il mondo conservatore della Germania è collassata. Questa è la fake news che ieri ha dominato il dibattito politico tedesco: è stata diffusa – inventata – da un g

Germania - scontro al Governo sui migranti : Seehofer vuole la linea dura : Andrea Nahles ha definito come inopportuni 'spettacoli teatrali a scopi elettorali', le discussioni in parlamento fra Cdu e Csu sul nodo migranti. E lo stesso leader socialdemocratico ha ribadito che ...

"Il Governo Conte vuole terremotare l'Europa. Salvini fa campagna elettorale sulla pelle dei migranti" : "L'Italia non sta spingendo per rinnovare l'Europa, ma per terremotarla, anche se poi si legge l'intervista del ministro dell'Economia Tria e sembra quella di un'esponente del governo Monti... sembra una posizione seria e responsabile, diversa da altre già espresse. Nei prossimi mesi vivremo una contraddizione fra le promesse fatte agli italiani e la loro realizzabilità. Una contraddizione che potrà generare un'ulteriore ...

Fabrizio Corona - il pg lo vuole in cella «per tutti i reati» : lui attacca toghe e Governo : ... tra gesti di rabbia anche teatrali, quello che Fabrizio Corona ha portato in Tribunale a Milano , dove per restare alla secca cronaca giudiziaria la Procura generale ha chiesto di condannarlo per ...

Cassa Depositi e Prestiti - Costamagna : ‘No ad altro mandato’. Corsa alla guida della controllata che il Governo vuole più attiva : “Il vento del cambiamento sta soffiando dappertutto”. Il premier Giuseppe Conte non ha avuto neanche il tempo di pronunciare queste parole che sono arrivate novità dalla Cassa Depositi e Prestiti. D’intesa con il numero uno dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, il presidente di Cdp, Claudio Costamagna, ha fatto sapere di essere indisponibile per un secondo mandato. L’annuncio è arrivato a sorpresa perché fino ad una manciata di giorni ...

SPY FINANZA/ Il Governo eterodiretto da chi vuole l'Italia fuori dall'Europa : Questo governo è pericoloso, perché è palesemente eterodiretto da forze che hanno tutto l'interesse ad ampliare ai massimi la frattura fra Italia e Ue, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ Flat tax, Legge Fornero e i "rebus" da sciogliere per Salvini, di M. BottarelliSPY FINANZA/ Gli Usa chiamano l'Europa alla ribellione contro la Germania, di M. Bottarelli

Cina - la “tribù delle caverne” a duemila metri contro il Governo : non vuole trasferirsi in città : A oltre duemila metri di altitudine, incastonato tra le formazioni carsiche della provincia del Guizhou, il villaggio di Zhongdong non ne vuole sapere di lasciare il posto alla modernizzazione “con caratteristiche cinesi”, lanciata dall’amministrazione Xi Jinping per rimuovere le ultime sacche di povertà dalle aree più remote della Cina. “Non la definirei una bella vita. Ma qui, nella grotta, non abbiamo bisogno di far ...

Governo - Tria : 'Nessuna forza politica vuole uscire dall'euro' : 'In Italia non esiste alcuna forza politica che dice che vuole uscire dall'euro'. Lo ha detto il neoministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato dai cronisti nel corso del ricevimento al Quirinale per le celebrazioni della Festa della Repubblica. 'Tra tutti i partiti italiani - ha Ribadito Tria - sia all'...

Savona lascia - non sarà ministro Il M5S non vuole Fdi nel Governo Governo Lega-M5S - le ultimissime : "Paolo Savona è pronto a ritirasi per far partire il Governo Lega-M5S". L'indiscrezione arriva nel primo pomeriggio ad Affaritaliani.it da uno dei massimi esponenti del Carroccio impegnato in queste ore nella trattativa con i grillini. L'economista sardo non accetterà la guida... Segui su affaritaliani.it

Nessuno (quasi) vuole le urne Ed ecco il “Governo dei tacchini” Il voto conviene solo a Salvini : Diceva il vecchio Winston Churchill che “non c’è niente di peggio, per i tacchini, che chiedere l’anticipo del giorno di Natale”. Parlava di elezioni, ovviamente. Chi teme di perdere, o anche di calare nei consensi, punta sul rinvio Segui su affaritaliani.it