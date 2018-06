Governo | Fraccaro | lunedì possibile dl dignità

Governo : Fraccaro - Salvini non ci sta ‘mangiando’ - conta sostanza non forma : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Non mi sembra che Salvini ci stia ‘mangiando’. Forse sta ‘mangiando’ a destra. A me non interessa, non è una preoccupazione del Governo lo spostamento di mezzo punto da un lato o dall’altro. L’unica preoccupazione del Governo è fare il bene del Paese”. A dirlo, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo ...

Migranti : Fraccaro - non è operazione ‘salviniana’ ma di Governo : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “L’immigrazione non è una operazione ‘salviniana’. Stiamo facendo tutto con un coordinamento encomiabile, c’è sintonia”. Lo assicura, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. “Ricordo che Di Maio, occupandosi di Ong, fu accusato per primo di intolleranza – aggiunge – Quando ci occuperemo ...

Governo : Fraccaro - Tria? Giusto che chi ha cassa Paese sia prudente : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Sul reddito di cittadinanza “Tria non ha detto che i soldi non ci sono, ma che, per sua analisi, il 2019” è l’anno in cui occorre rinviare il reddito di cittadinanza, “ed è anche Giusto e corretto che chi ha la cassa del Paese sia conservativo e prudente”. Lo dice ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro. ...

Governo - Fraccaro (M5s) su nomine viceministri e sottosegretari : “Abbiamo privilegiato competenza” : “Abbiamo messo davanti a tutto le competenze e le capacità. Questo è il Governo del cambiamento. Avevo promesso di provvedere nel giro di pochi giorni a inizio settimana ho mantenuto l’impegno”. Sono le parole di Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, all’uscita dal Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. L'articolo Governo, Fraccaro (M5s) su nomine viceministri e sottosegretari: “Abbiamo ...

Governo : Fraccaro - ora al via commissioni - rispettato impegno su tempi : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Avevo promesso che avremmo provveduto nel giro di pochi giorni e abbiamo rispettato l’impegno preso con le Camere”. Lo ha detto Riccardo Fraccaro a proposito dell’avvio dei lavori nelle commissioni parlamentari. “La centralità del Parlamento per noi è fondamentale, ora speriamo che le commissioni possano partire velocemente per affrontare i temi di questo nuovo corso”. Chi ...

**Governo : Fraccaro - domani giuramento alle 13 - deleghe entro giovedì** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – La squadra dei viceministri e sottosegretari giurerà a palazzo Chigi domani alle 13. Lo ha detto il ministro Riccardo Fraccaro al termine del Cdm. Per quanto riguarda la deleghe, al Cdm di oggi non se ne sarebbe parlato. La questione dovrebbe essere chiusa “entro giovedì”, ha spiegato Fraccaro. L'articolo **Governo: Fraccaro, domani giuramento alle 13, deleghe entro giovedì** sembra essere il primo ...

Governo : Fraccaro posta lettera dimissioni da questore - doveroso farlo : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Ho consegnato le mie dimissioni da questore della Camera. è doveroso farlo per una questione di coerenza e rispetto. Lascio il ruolo sapendo di aver ultimato la delibera sui vitalizi e passo il testimone ai miei colleghi M5S. Ora darò il massimo impegno come Ministro”. Lo scrive il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, in un tweet con cui posta anche la sua lettera di ...

Governo : Fraccaro - da Conte cambio di rotta : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Le forze politiche di cui il Governo è espressione e le proposte programmatiche su cui si fonda sono state votate dal popolo. La fiducia ottenuta al Senato da un ampio schieramento rispecchia il sentimento di fiducia che ci hanno accordato i cittadini: bene ha fatto il Presidente Conte a rivendicare in Aula la natura fortemente popolare del Governo del Cambiamento”. Lo scrive sulla sua pagina ...

Fraccaro : Governo chiederà fiducia e cambiamento avrà inizio : Fraccaro: ‘viva la Terza Repubblica’ Roma – Di seguito il tweet del ministro Riccardo Fraccaro. “Già al lavoro nel Ministero per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Pronti per l’avvio dell’attività delle Camere e per mettere le istituzioni al servizio dei cittadini. Il governo chiederà la fiducia e il cambiamento avrà inizio. Viva la Terza Repubblica”. L'articolo Fraccaro: governo ...

Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro/ “Vitalizi? Delibera pronta : Fico ci ha lavorato durante nascita Governo” : Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro: “Vitalizi? Delibera pronta, Roberto Fico ci ha lavorato durante nascita governo”. Le ultime notizie sui due ministri M5s e i provvedimenti dell'esecutivo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:10:00 GMT)