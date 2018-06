Governo | Bagnai | ' non siamo una minaccia per l' euro'

Borghi e Bagnai al Governo : Bond e Borse sotto stress : Ora i trader credono un po' meno alle promesse del ministro dell'Economia Giovanni Tria sul fatto che l'Italia rimarrà a fare parte dell' area euro e che la moneta unica non è in discussione. Tria è ...

Bagnai "Flat tax : 2019 per imprese - 2020 per famiglie"/ Siri - Lega - smentisce collega di Governo : "non è vero" : Alberto Bagnai, 'flat tax, 2019 imprese e 2020 famiglie': Governo M5s-Lega, l'economista ha parlato della tassa piatta e di quando verrà applicata.

ALBERTO BAGNAI - "FLAT TAX : 2019 IMPRESE - 2020 FAMIGLIE"/ Governo M5s-Lega : "Deficit - parità di trattamento" : ALBERTO BAGNAI, "flat tax, 2019 IMPRESE e 2020 famiglie": Governo M5s-Lega, l'economista del Carroccio ha parlato della tassa piatta e di quando verrà introdotta(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Alberto Bagnai - "flat tax partirà in due tempi"/ Governo M5s-Lega : "2019 le imprese - 2020 le famiglie" : Alberto Bagnai, "flat tax partirà in due tempi": Governo M5s-Lega, l'economista del Carroccio ha parlato della tassa piatta e di quando verrà introdotta(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:56:00 GMT)

Governo : Di Maio conferma - al Colle nome Siri e Bagnai : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio conferma “di aver fatto pervenire al Quirinale i nomi di Bagnai e Siri per uscire dall’impasse sul ministro dell’Economia”. L'articolo Governo: Di Maio conferma, al Colle nome Siri e Bagnai sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Salvini - Colle smentisce Di Maio su Bagnai e Siri? Non c’ero : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Il Colle smentisce che Di Maio abbia fatto i nomi di Bagnai e Siri per il ministero dell’Economia in alternativa a Paola Savona? Non lo so, non c’ero, non ero nella stanza con Di Maio e Mattarella”. Glissa così Matteo Salvini sulla nota del Colle, intervistato a Pomeriggio cinque. “Sono due nomi della Lega – aggiunge – se li ha fatti, mi fa piacere”. L'articolo ...

Governo : Quirinale - mai fatti nomi Bagnai e Siri per Economia : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Non risponde a verità la circostanza riferita dall’onorevole Luigi Di Maio a ‘Pomeriggio 5′ che al Presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell’Economia”. E’ quanto afferma una nota dell’Ufficio stampa del Quirinale. L'articolo Governo: Quirinale, mai fatti nomi Bagnai e Siri per Economia sembra essere il primo su ...

Governo : Quirinale - mai fatti nomi Bagnai e Siri per Economia : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Non risponde a verità la circostanza riferita dall’onorevole Luigi Di Maio a ‘Pomeriggio 5′ che al Presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell’Economia”. E’ quanto afferma una nota dell’Ufficio stampa del Quirinale. L'articolo Governo: Quirinale, mai fatti nomi Bagnai e Siri per Economia sembra essere il primo su Meteo ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio : dal Colle no anche a nomi Bagnai e Siri : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.