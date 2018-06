GOSSIP Mara Venier si prepara a sfidare Barbara D' Urso con la sua Domenica In

Blastingnews

: La nuova #DomenicaIn di #MaraVenier - Unf_Tweet : La nuova #DomenicaIn di #MaraVenier - Unf_Tweet : Gli auguri di #CristinaParodi a #MaraVenier per #DomenicaIn - spettacolo_fp : Tradita durante le festa di nozze. La triste rivelazione in diretta tv. Dopo anni la conduttrice decide di confess… -

(Di giovedì 28 giugno 2018)è pronta per il tanto atteso ritorno su Rai 1. Dal prossimo settembre la conduttrice veneta ritornerà alla guida di 'In', lo storico contenitorele della rete ammiraglia Rai che anche quest'anno dovrà vedersela contro 'Live', l'analogo programma di Canale 5 condotto daD'. Intervistata dal sito web DavideMaggio.it al termine della presentazione dei palinsesti Rai, lanon ha nascosto il suo timore per questa inedita sfida con la sua amica. Il ritorno diIn e la sfida conD'Nel dettaglio, infatti,ha dichiarato di aver sentito telefonicamenteD', impegnata in queste settimane sul set della fiction 'La dottoressa Giò' e di averle detto di 'rimanere se stessa' anche se qualcuno, nel corso dei prossimi mesi, tenterà di metterle l'una contro l'altra per questa inedita ...