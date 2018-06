Gorizia | travolta in bici mentre torna a casa | addio a Roberta Zoff | ex moglie di Sfiligoi

fanpage

: Travolta da un'auto, gravissima ciclista 53enne - diariodigorizia : Travolta da un'auto, gravissima ciclista 53enne -

(Di giovedì 28 giugno 2018) È morta a 53 anni, figlia dell'ex sindaco di San Lorenzo Isontino ed exdel famoso giocatore di basket diMoreno. La donna era in sella alla suaquando è statada un'auto, per cause ancora in via di accertamento,va ain zona Cormons.