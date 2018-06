Google fa sul serio con la sua intelligenza artificiale che telefona al posto nostro

Problemi con OK Google sul Nexus 6 : comando vocale non utilizzabile : Un brutto bug assilla il Nexus 6 di Motorola, nell'ambito dell'utilizzo del comando vocale 'OK Google', utile a richiamare Google Assistant. Si conferma non essere un buon periodo per il Googlefonino dell'ex casa alata, adesso alle prese con quest'ultimo disturbo: alcuni di quelli che hanno provato ad attivare l'assistente virtuale tramite il relativo comando vocale si sono visti catapultati all'interno della relativa finestra di configurazione, ...

Editoria e digitale - il punto sull'accordo Fieg-Google : Roma, 26 giu. , askanews, Due anni fa, la Fieg , Federazione Italiana Editori Giornali, e Google hanno sottoscritto un accordo strategico per sostenere la crescita del settore Editoriale nel digitale, ...

Google Foto 3.23 si prepara a introdurre modifiche sul bokeh - un risparmia spazio e altre piccole novità : Google Foto 3.23 prepara la strada alle modifiche alla modalità ritratto, nuove strategie per risparmiare spazio e alcune altri piccole novità.

Giro di vite sul copyright in Europa : meme a rischio - Google e Facebook preoccupati : A poche settimane dal debutto del GDPR, il regolamento dell'Unione Europea sul trattamento dei dati personali, la commissione Giuridica dell’Europarlamento ha dato il via libera a una proposta di legge che impone restrizioni su contenuti e filmati pubblicati online, inclusi i meme le immagini umoristiche gratuite che spopolano sui social network e, inoltre, obbliga le aziende a pagare delle tasse sulla pubblicazione di link. La direttiva andra' ...

Google Maps e Android Auto fanno pace : la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture : Uno dei piccoli paradossi di Android Auto riguardava la vista satellitare di Maps, selezionabile dallo smartphone ma non dallo schermo delle vetture compatibili

Google Assistant sbarca sulle Android TV 4K di Sony in UK : Sony sta ampliando la disponibilità di Google Assistant per la sua gamma di televisori smart commercializzati nel Regno Unito. Ecco in quali modelli arriverà

Google punta sull'e-commerce con JD.com : Teleborsa, - Google punta sul commercio online con una nuova partnership. Alphabet, holding company del colosso statunitense del web, investirà 550 milioni di dollari in JD.com , seconda maggiore ...

Google Maps si rifà il look ma non per tutti e Google Foto consente di modificare la località sul web : Google Maps si sta rifacendo il look in Material Design, ma al momento si mostra a pochi. Nel frattempo Google Foto consente di modificare la località degli scatti anche sul web.

Sulla scia di Google - Sony rilascia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 : Google ha rilasciato rapidamente la seconda Beta di Android P, e Sony non ha tergiversato nell'adattarla al suo Xperia XZ2. Numerosi i problemi risolti

Google e le regole sull’IA senza alcun valore etico : Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha pubblicato le nuove regole dell’azienda per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (IA). Il progetto Maven è saltato, ma le preoccupazioni per un impiego dell’IA in campo militare non si sono placate e i nuovi sette principi etici dichiarati da Pichai lasciano spazio a molti dubbi. Google e IA in campo militare Google ha rinunciato ad un contratto di 10 milioni di dollari con il ...

Pride 2018 - il 'traffico arcobaleno' di Roma sulle Google Maps : Un 'serpentone' con i colori dell'arcobaleno: così Google indica il denso traffico - di persone e non di veicoli stavolta - nelle zone di Roma interessate dal Pride 2018. Normalmente, le strade con ...

L'app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store : Google sarebbe già da tempo al lavoro su un'applicazione esclusivamente dedicata ai podcast e il cui nome potrebbe essere proprio "Google Podcasts"

I tablet Android tornano sulla pagina ufficiale e il "nuovo" Google Feed arriva in pianta stabile : Il nuovo corso di Google Feed è stato inaugurato su smartphone molto tempo fa, e solo negli ultimi giorni è arrivato in pianta stabile sui tablet Android

Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti : Scopriamo le tante novità introdotte da Google Chrome Beta 68, pubblicata a pochi giorni dal rilascio della versione stabile di Chrome 67.