Golf – Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon | quattro azzurri in corsa per il titolo

Golf - Italian Pro Tour : Guido Migliozzi e Lars Keunen in vetta al Memorial G. Bordoni : Al Memorial G.Bordoni by Aon Guido Migliozzi e Keunen leader di classifica Guido Migliozzi e l’olandese Lars Keunen sono al comando con 62 (-8) colpi nel Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private iniziato sul percorso de La Pinetina Golf Club (par 70) e dedicato al tecnico Giorgio Bordoni, scomparso nel 2013 e artefice di importanti successi delle nazionali ...

Golf – Al Via il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon : Al la Pinetina GC inizia il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon Sul percorso de La Pinetina Golf Club inizia la quinta edizione del Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon (27-29 giugno), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private e dedicato al tecnico Giorgio Bordoni, scomparso nel 2013 e artefice di importanti successi delle nazionali azzurre dal 1997 al 2005 come Responsabile Tecnico sia della ...

Golf – Tutto pronto per il Memorial Giorgio Bordoni Presented by Aon a la Pinetina GC : La Pro Am anticiperà domani, 26 giugno, la gara in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private e alla quale prenderanno parte 138 concorrenti provenienti da 15 nazioni Il percorso de La Pinetina Golf Club ospita per il quinto anno consecutivo il Memorial Giorgio Bordoni Presented by Aon (27-29 giugno), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che sarà anticipato domani, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau trionfa nel the Memorial Tournament dopo due buche di playoff! : Come era facile prevedere al termine dei primi tre round, la classifica finale del the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari) si è rivelata corta e sorprendente. Il finale è stato scoppiettante, con ben tre protagonisti capaci di forzare il torneo alle buche di playoff. Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio, Stati Uniti) con lo score complessivo di -15 (275 colpi) hanno ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson De Chambeau al comando del the Memorial Tournament - ma che lotta ad un round dalla conclusione! : round finale non per deboli di cuore per quel che riguarda l’appuntamento settimanale del PGA Tour. Sarà infatti bagarre nell’ultimo atto del the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio, Stati Uniti) Bryson DeChambeau guida la leaderboard con il punteggio di -14 (202 colpi). L’americano, grazie ad un terzo giro da -6, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Kyle Stanley e Joaquim Niemann guidano il the Memorial Tournament al termine del secondo round : I protagonisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’evento settimanale. Nel the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari) siamo giunti alle orte degli ultimi e decisivi due round con al comando una coppia composta dal cileno Joaquim Niemann e dallo statunitense Kyle Stanley. Entrambi guidano con lo score complessivo di -11 (133 colpi), due meglio del sudcoreano Byeong-Hun An, terzo in ...

Golf - The Memorial - Matsuyama in testa : ANSA, - ROMA, 01 GIU - Il The Memorial Tournament di Golf inizia nel segno di Hideki Matsuyama. Il giapponese, n.10 al mondo, dopo un periodo nero è al comando del torneo del PGA Tour al fianco del messicano Abraham Ancer e del cileno Joaquin Niemann. Che partenza a Dublin , nell'Ohio, , dove il terzetto di testa ha ...