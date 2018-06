GoEuro | l’app per prenotare aerei | treni e bus in tutta Europa

gqitalia

(Di giovedì 28 giugno 2018) La tecnologia è diventata un elemento essenziale nella vita di chi viaggia. Basta avere uno smartphone o un laptop per accedere alle app e ai siti che ci servono per organizzare le nostre vacanze o le nostre trasferte di lavoro: dai biglietti del treno o dell’aereo, passando per gli hotel, fino al calendario degli appuntamenti e così via. La sfida del mondo tech per migliorare il futuro dei viaggi non è più nell’organizzazione, ma nel rendere tutto questo ancora più semplice, provando ad anticipare esigenze e necessità che potremmo avere lontano da casa. Un inizio può essere riunire tutti i mezzi di trasporto in, all’interno di un’unica app: questo è l’obiettivo con il quale è partita. Quando il suo fondatore, Naren Shaam, è venuto la prima volta inha capito quanto fosse difficile pianificare un viaggio tra siti in lingue diverse e migliaia di ...