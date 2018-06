Gli USA lanciano una bomba ogni 12 minuti in qualche parte del mondo ma nessuno ne parla

Firenze - rapinano la madre : lei accusa Gli zingari su Facebook. 'Ma non voGlio commenti razzisti' : 'Vorrei dissociarmi da quanti in queste ore hanno scritto e continueranno a scrivere sotto il mio post insulti razzisti e parole d'odio, perché io non l'ho mai fatto e non inizierò certo a farlo ora'. ...

Trump-Putin - vertice a Helsinki il 16 luGlio/ Cina favorevole : "distensione Usa-Russia porterà stabilità" : Trump e Putin, incontro a Helsinki il 16 luglio per vertice Usa-Russia. Nato esprime soddisfazione: “Non vogliamo nuova guerra fredda”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:56:00 GMT)

Trump con dazi auto potrebbe distruggere 100mila posti di lavoro neGli USA nel 2019 : La guerra commerciale scatenata da Donald Trump potrebbe portare a una perdita netta di 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti l'anno prossimo. E' quanto stima la società di ricerca Oxford ...

I miGliori hashtag Instagram 2018 da usare : Sappiamo come funziona Instagram, ma spesso alcune sue funzionalità sono sottovalutate. Ad esempio, non tutti ritengono gli hashtag utili, ma in realtà utilizzare gli hashtag Instagram è fondamentale per categorizzare e raggruppare i contenuti, oltre al fatto che utilizzare gli hashtag in modo corretto può aiutare a far crescere il profilo Instagram e aumentare followers, like e commenti Instagram sulle vostre foto e video. Proprio per questo ...

Trump e Putin - incontro a Helsinki il 16 luGlio/ Vertice Usa-Russia - Nato : “Non voGliamo nuova guerra fredda” : Trump e Putin, incontro a Helsinki il 16 luglio per Vertice Usa-Russia. Nato esprime soddisfazione: “Non vogliamo nuova guerra fredda”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Trump-Putin - il summit si farà a Helsinki il 16 luGlio : sul tavolo la distensione dei rapporti Usa-Russia e le sanzioni a Mosca : Il summit fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo hanno fatto sapere con due comunicati in contemporanea il Cremlino e la Casa Bianca. Da Washington hanno anche specificato che i due leader discuteranno dei rapporti fra Stati Uniti e Russia e di una serie di questioni di sicurezza nazionale. Ma i nodi da affrontare nello storico incontro nella capitale della Finlandia sono tanti, a partire dalle sanzioni ...

Azionario Usa : crash in arrivo? ConsiGli contrarian per salvarsi : Ma, anche in questo caso, la prima vittima sarebbe l'economia Usa, con un Pil che vede gran parte della sua forza derivare proprio dal consumo dei privati. La view contrarian Proprio sul dollaro si ...

MacGyver 2/ Anticipazioni episodi 28 giugno : neGli USA al via le riprese della terza stagione : MacGyver 2, le Anticipazioni e le informazioni degli episodi "Esprimi un desiderio" e "Segui il battito", in onda oggi, giovedì 28 giugno, dalle 21.50 su Raidue. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Rita Pavone contro i Pearl Jam : "Con tutte le rogne che hanno neGli USA - vengono a fare le pulci a noi" : Ha criticato i Pearl Jam per essersi intromessi, durante il loro concerto a Roma, in questioni italiane che non li riguardavano. Rita Pavone ha affidato a Twitter la sua polemica: "Della serie: ma farsi gli affari loro, mai?!", ha cinguettato sul social network. Il riferimento è alla cover di 'Imagine' che il gruppo grunge ha corredato con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime, "Salvare non ...

Eleonora BriGliadori non chiede scusa a Nadia Toffa/ “Dalla Rai mi aspettavo un atteggiamento diverso…” : Eleonora Brigliadori, esclusa da Pechino Express, conferma le sue idee e non chiede scusa a Nadia Toffa. Sul caso interviene anche il direttore di Raidue Andrea Fabiano.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:42:00 GMT)

La Cina colpisce Gli USA senza preavviso - : La fluttuante svalutazione dello yuan è uno dei passi da compiere per contrapporsi alla recente politica protezionistica dell'amministrazione USA che ha aumentato le tariffe all'importazione sulle ...

Castel Fusano : Nuovo servizio di videosorveGlianza : Roma – È partito il Nuovo servizio di videosorveglianza per la Pineta di Castel Fusano, nel territorio del X Municipio. Due telecamere, installate rispettivamente sulla Torre di Tumuleti e sul Castello di Giulio II di Ostia Antica, sono già entrate in funzione per agevolare le attività di controllo e salvaguardia del parco urbano. Le due videocamere sono attive 24 ore su 24 e vengono puntualmente monitorate dagli addetti del servizio ...

Eleonora BriGliadori non chiede scusa a Nadia Toffa/ "Vittima di un complotto : io seguita e minacciata" : Eleonora Brigliadori, esclusa da Pechino Express, conferma le sue idee e non chiede scusa a Nadia Toffa. Sul caso interviene anche il direttore di Raidue Andrea Fabiano.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:33:00 GMT)

Nunzio Galantino nuovo presidente dell'Apsa : "I beni della Chiesa saranno usati per aiutare Gli ultimi" : Mentre era in Libano per inaugurare un orfanotrofio per bambini siriani e iracheni, Monsignor Galantino è stato raggiunto dalla telefonata di Papa Francesco che gli affidava la guida dell'Apsa, l'Amministrazione del patrimonio della Santa Sede. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Nunzio Galantino, già segretario generale della Cei, ha spiegato come intende officiare il compito assegnatogli dal Papa. Sono appena ...