Gli uccidono la figlia | Evade per cercare l’assassino

(Di giovedì 28 giugno 2018) Stava scontando la sua pena per favoreggiamento all'immigrazione clandestina nel carcere di Bolzano quando è venuto a sapere dell'uccisione delladi 7 anni a Vienna. Dopo la notizia, l'uomo non è più rientrato da un permesso e ora i familiari del presunto assassino, un ragazzo di 16 anni, temono una vendetta.L'omicidioLa vittima, una bimba cecena di 7 anni, era sparita lo scorso maggio dal parco giochi del condominio nel quale viveva a Vienna. Il giorno dopo il suo cadavere è stato trovato avvolto nel nylon in un cassonetto dei rifiuti. Come riporta il Corriere, le autorità austriache sono riuscite subito a individuare l'autore del delitto: si tratta di un giovane immigrato ceceno di 16 anni, vicino di casa della bambina. Il giovane ha confessato l'omicidio durante il suo primo interrogatorio.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il sedicenne avrebbe trascinato la bambina in ...