Gli ritirano la patente | si impicca a 39 anni mentre moglie e figli sono al mare

Onu - Gli Stati Uniti si ritirano dal ConsiGlio dei diritti umani in segno di protesta : Dopo mesi di minacce e mentre il mondo è ancora sotto choc per gli audio dei bambini strappati alle famiglie messicane nei centri immigrazione, gli Stati Uniti mantengono la promessa ed escono dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. La decisione, annunciata martedì 19 giugno dall’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley e dal segretario di stato Mike Pompeo è un segno di protesta dell’amministrazione Trump per ...

BattaGlia di Hodeidah - preso l’aeroporto - Houthi si ritirano verso il centro : La coalizione arabo-sunnita a guida saudita ha conquistato l’aeroporto di Hodeidah, nello Yemen, l’ultimo porto sul Mar Rosso controllato dai ribelli sciiti Houthi, alleati dell’Iran. «Le forze armate sostenute dalla resistenza e dalla coalizione araba hanno liberato lo scalo internazionale di Hodeidah dalla morsa delle milizie Houthi», ha comunica...

Giro d’Italia - clamoroso sul Col del Lys : dopo appena 40km del tappone di Bardonecchia si ritirano due grandi big! [NOMI e DETTAGli] : clamoroso doppio ritiro al Giro d’Italia, dopo 40km dalla partenza del tappone di montagna di Badonecchia Giornata importantissima, oggi, al Giro d’Italia 101. La classifica dei big potrebbe essere stravolta dopo l’importante crisi di ieri, a Prato Nevoso, di Simon Yates, ancora maglia rosa. Occhi puntatissimi su Froome, Angel Lopez e Pozzovivo, i favoriti per la vittoria a Bardonecchia, ma anche su Dumoulin che cercherà di ...

«Grande Fratello 15» : Gli sponsor si dissociano e si ritirano : È un fuggi fuggi generale quello delle ultime ore sul fronte sponsor del Grande Fratello, sugli investitori che credono nel progetto e riversano capitale per un ritorno d’immagine. Peccato che gli ultimi accadimenti nella Casa, dagli atti di bullismo contro Aida Nizar ai discorsi fuorvianti di Luigi Favoloso, abbiano spinto molti brand a farsi da parte, a diramare comunicati nei quali prendono le distanze da quanto accade a ...

Trump : “Gli Usa si ritirano dall’accordo nucleare con l’Iran. Sanzioni per chi è in affari con loro” : È ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell’accordo sul nucleare siglato nell’estate 2015 dai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu (Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania. Trump ha anche promesso la re...

Rohani : 'Storico pentimento se Gli Usa si ritirano dall'accordo sul nucleare' : Gli Usa affronteranno uno "storico pentimento" se se ritireranno dall'accordo sul nucleare firmato nel 2015 tra Teheran e l'Occidente. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, riferisce al ...

Uomo conduce una Tesla con il pilota automatico ma Gli ritirano la patente Video : 2 Un Uomo in Gran Bretagna si è messo alla guida di una #Tesla utilizzando soltanto i comandi del pilota automatico, l'Uomo è stato, tuttavia fermato dalla polizia e ha dovuto subire cattive conseguenze. Bhavesh Patel, il signore che era alla guida dell'autovettura, ha dovuto subire il ritiro della #patente. Ma usare il pilota automatico sella propria auto non è vietato, di conseguenza la domanda che molti si sono fatti è come mai ...