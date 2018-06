Gli alleati europei di Salvini lo stroncano sui migranti

Amministrative - perché la vittoria di Salvini mette in difficoltà anche Gli alleati : È la conferma che l'onda partita il 4 marzo alle elezioni politiche continua a crescere. E che a cavalcarla è soprattutto Matteo Salvini, assoluto protagonista in queste ultime settimane e di conseguenza il vero vincitore di questa tornata amministrativa...

Ad un passo dal burrone - Angela Merkel mai così sola in Germania ed Europa. Cancelliera rinnegata dai gemelli Csu - invisa aGli alleati Ue e bocciata dai tedeschi : Sul ciglio del burrone, a un passo dal cadere giù. Angela Merkel vive in queste ore il punto più basso della sua carriera politica, dopo tredici anni in cui ha diretto con risolutezza la Germania e da lì l'Europa. E fa i conti con il fondato timore che il suo tempo sia scaduto o poco ci manca. Questione di giorni o settimane, mesi forse: la Cancelliera è al centro di un vortice di pressioni e attacchi senza ...

Gli alleati europei di Salvini rischiano di essere i peggiori nemici dell'Italia (non solo sui migranti) : Il governo Conte, il contratto e le due linee che potrebbero far implodere l'esecutivo. L'intervista del direttore Claudio Cerasa alla trasmissione radiofonica di Rtl 102.5 "A tutto campo"

Censimento rom - Salvini : "Non è una priorità ma non mollo" | Gli alleati frenano - per Conte è "incostituzionale" : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese, poi corregge il tiro e spiega che non si tratta di una priorità. Le repliche di M5s e Conte: "Incostituzionale, al massimo verificare l'accesso dei bambini a scuola".

Macron o Trump? Gli alleati giusti per l’Italia sono lontani dal nostro governo : Giuseppe è fantastico, ha detto Donald Trump, ricordando l’ultimo G7 e il suo primo incontro con il presidente del Consiglio Conte: “Sembra che ora essere duri con l’immigrazione paghi”, dice il presidente americano fornendo un endorsement al governo italiano e anche a se stesso, e comunque “i democ

Ivrea - alleati sì - ma con consiGlieri e assessori : Comotto dialoga con centrodestra e centrosinistra: 'Le condizioni necessarie sono l'apparentamento e il programma'

Gli "alleati" di Matteo Salvini : Un po' come la politica francese alla frontiera di Ventimiglia . Giusto per citarne una... , red ., Tweet Segui @agenziaradicale

I «veleni» del G7 : così l'America di Trump ha trasformato Gli alleati in nemici : Quebec City , Canada, - Donald Trump, con una brusca e spesso brutale escalation della faida con gli alleati in pochi giorni, ha aperto un vero e

G7 e Singapore - Trump manda a catafascio il Vertice con Gli alleati. Ma ci prova con l’arci-nemico : A cose fatte, Donald Trump manda all’aria le conclusioni sbiadite e indolori d’un G7 che aveva già cercato di sabotare, ponendo in extremis la questione del ritorno della Russia fra “iGrandi” (che non era all’ordine del giorno). A lavori ultimati, il magnate presidente se la prende col padrone di casa, il premier canadese Justin Trudeau, “debole e disonesto” e straccia metaforicamente le conclusioni sul commercio internazionale. Le ...

Capo servizi segreti Usa : "Russia vuole dividere Gli Usa daGli alleati : "Le azioni della Russia sono deliberate e premeditate e rappresentano un attacco ai massimi livelli sferrato da Vladimir Putin allo Stato di Diritto, agli ideali dell'Occidente e alle regole della democrazia". Questo il monito lanciato dal Capo dell'intelligence Usa Dan Coats, nel corso di un evento dell'Atlantic Council, nelle stesse ore in cui Donald Trump invocava un ritorno di Mosca al tavolo del G7."Le sue azioni - ha proseguito il Capo ...