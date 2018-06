Giustizia | Anm | ' Il governo pensa di intervenire sulla prescrizione'

A Bari tendopoli della Giustizia allagata. L'Anm : 'Situazione non degna di un Paese civile' : I fascicoli galleggiano. Il nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo pugliese ha reso più drammatica la situazione del palazzo già dichiarato inagibile e in attesa di essere sgomberato -

PalaGiustizia : Anm non paga - via bagni : ANSA, - BARI, 13 GIU - Da questa mattina, 16/o giorno nelle tende per la giustizia penale barese, non ci sono più i bagni chimici all'esterno della tendopoli nel parcheggio del Palagiustizia di via ...