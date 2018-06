Giovedi 28 Giugno sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - giovedì 28 giugno 2018. Ultima puntata per Tiki Taka Russia : Tiki Taka Russia Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. Pensavo fosse amore: Una parrocchiana di don Matteo si rifugia in canonica dopo l’ennesima violenta lite con il marito, sfociata nelle solite botte. Il mattino dopo l’uomo viene trovato morto. Intanto, a Spoleto torna la figlia minore di Cecchini, Assuntina, che annuncia al padre di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 28 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 28 giugno 2018: Gelosa della nipote Vera (Giulia Schiavo), Veronica Viscardi (Caterina Vertova) sembra aver trovato il modo di separarla da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)… Alice (Fabiola Balestriere) non intende rinunciare a Marco (Paolo Maja), nel frattempo Elena (Valentina Pace) scopre le difficili ripercussioni della sua decisione di denunciare l’avvocato Enriquez ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 28 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 28 giugno 2018: Saul Ortega sceglie Julieta: il suo amore per lei supera la stima per Donna Francisca. Quest’ultima caccia Saul dalla villa e lui va a vivere alla locanda dei Castaneda… Carmelo convince il giovane Ulpiano a non sparargli: gli promette di andare via da Puente Viejo e di lasciare Adela per sempre… Venancia sembra comportarsi bene, tanto che l’ex nuora Candela ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 28 giugno 2018 : anticipazioni puntata 478 (seconda parte) e 479 di Una VITA di giovedì 28 giugno 2018: Servante compone per il carnevale delle filastrocche che prendono amabilmente in giro i condomini di Acacias 38; l’uomo, per avere l’approvazione di Ramon, si esibisce davanti a lui ma cambia completamente i testi. Trini e Consuelo vanno ad acquistare delle maschere per il carnevale, ma Celia si arrabbia perché è molto preoccupata per la salute di ...

Le previsioni meteo per domani - giovedì 28 giugno

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 giugno 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 27 e giovedì 28 giugno 2018: Liam (Scott Clifton) rivela a Sally (Courtney Hope) che suo padre Bill (Don Diamont) è il mandante dell’incendio che ha mandato in malora la Spectra… Bill e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) parlano della loro situazione: Steffy si sente delusa e infuriata per il viaggio di Liam a San Francisco insieme a Sally, mentre Bill minaccia vendetta… Wyatt ...

Tesoro - giovedì 28 giugno in asta titoli di stato fino a 6 - 5 mld : Teleborsa, - giovedì 28 giugno, il Tesoro offrirà in asta BTP e CCTeu con un importo tra un minimo di 5 miliardi e un massimo di 6,5 miliardi. Nel dettaglio BTP a 10 anni tra 2 e 2,5 miliardi , BTP a ...

Analisi Auditel : La serata di giovedì 21 giugno con Argentina-Croazia che si mangia tutti - compreso Don Matteo (in replica però) : La serata parte con la curva di Canale 5 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Argentina-Croazia valevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando sulla linea del 35% di share. Segue la curva blu del Tg1 attorno 20% e quella del Tg2 che tocca l'8%. Abbiamo poi nell'access la curva di Techetechetè che scorre attorno al 15% mentre la linea di Otto e mezzo si posiziona poco sotto il 10%. Prime time con la curva ...

Ascolti TV | Giovedì 21 giugno 2018. In 7 - 3 mln per la disfatta argentina (34%). Cresce Balalaika (2 - 3 mln – 15.4%) ma Don Matteo in replica fa meglio (2 - 8 mln – 15.4%) : Messi Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali argentina-Croazia ha raccolto davanti al video 7.288.000 spettatori pari al 34% di share. A seguire Balalaika ha ottenuto 2.310.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 MacGyver ha interessato 985.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 ...

Il film da vedere oggi - giovedì 21 giugno : Carol [PRIMA TV] : La splendida Cate Blanchett è protagonista stasera di una coinvolgente prima tv Rai. Il film da vedere oggi, giovedì 21 giugno 2018, è il drammatico/sentimentale Carol, tratto dall’omonimo romanzo di Patricia Highsmith. La pellicola, candidata a innumerevoli premi cinematografici, racconta la storia di due donne degli anni ’50, entrambe in crisi coi rispettivi compagni, che si scoprono innamorate l’una dell’altra. film da ...