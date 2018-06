Giornata negativa per l' equity europeo Milano in rosso

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Giornata negativa - le gambe non girano. Ma mancano due settimane…” : Fabio Aru è andato in crisi sulla salita che ha portato il Giro d’Italia 2018 a Campo Imperatore. La nona tappa è stata indigesta per il Cavaliere dei Quattro Mori che ha sofferto le dure asperità del Gran Sasso staccandosi prematuramente da Simon Yates e da altri big. Ora il sardo ha 2’36” di distacco dalla maglia rosa, un ritardo molto importante e che sembra difficile da recuperare. Al termine della gara il capitano della ...

Giornata negativa per i mercati europei : Teleborsa, - Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che intensificano le vendite sul finale in scia al pessimo avvio di Wall Street. Di scarso aiuto le previsioni di ...

